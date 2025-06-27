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半導體匯損吃不消 Q2獲利遭侵蝕

2025/06/27 05:30

今年以來主要貨幣表現今年以來主要貨幣表現

關稅、匯率雙殺 H2營運添隱憂

〔記者洪友芳／新竹報導〕新台幣強勁升值，以出口導向的半導體業叫苦連天，匯率考驗各家財務操盤手，對第二季財報也將形成挑戰；展望第三季，業者苦嘆，除了人工智慧（AI）獨撐大樑，消費性電子、車用產品等需求仍弱，下半年能見度不明，匯率與關稅將增添營運隱憂，只能「走一步算一步」。

台積電第二季財測以一美元兌換三十二．五元新台幣為匯率假設基準，四月以來新台幣升值，到昨收二十九．一六五元，升值速度與台積電預期大有落差。

台積電估計，新台幣每升值一％，營業利益率下降○．四個百分點。董事長暨總裁魏哲家日前也指出，新台幣升值約八％，台積電毛利率下滑超過三個百分點。台積電預估第二季毛利率將介於五十七％至五十九％，營業利益率約四十七％至四十九％，能否達標，七月中法說會將見真章。台積電因應新台幣升值，採取外匯避險措施，日前公告由子公司TSMC Global辦理現金增資一百億美元，主要用以降低外匯避險成本。

半導體測試介面廠、「千金股」穎崴昨舉行法說會。董事長王嘉煌坦言，穎崴約六至七成收入以美元計價，第二季可能會出現匯損，侵蝕到部分獲利，不過穎崴核心聚焦於高階晶片測試介面產品，對下半年維持審慎樂觀，今年整體營收以年增兩位數以上成長為目標。

功率元件導線架廠界霖科技董事長蔡上元說，隨著新台幣大幅升值，第二季將會有匯損，估計約三千萬多元，但單季可望小賺。

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