今年最強亞幣 台幣狂飆2.26角 進逼29元大關

今年以來主要貨幣表現

昨升值0.77％、收29.165元 3個交易日升5.69角

〔記者陳梅英／台北報導〕因市場對於聯準會（Fed）降息預期加深，美元指數再度破底，非美貨幣齊揚，新台幣兌美元匯率昨盤中最高觸及二十九．一二二元，逼近二十九元整數價位，最後收在二十九．一六五元、強升二．二六角，匯價連三升，單日並爆出三十二．○七五億美元鉅額成交量；新台幣成為今年以來最強亞幣，在全球主要貨幣升幅僅次於歐元。

今年升幅僅次於歐元

根據央行統計，美元指數昨大跌○．九％，主要亞幣全面走升。截至下午四時，日圓狂飆○．八七％、單日升幅超過新台幣的○．七七％，為單日最強亞幣；韓元大漲○．五九％、新加坡幣升○．四八％、人民幣升○．○六％。

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外匯交易員表示，近日新台幣升值力道轉強，短短三個交易日升值五．六九角，除了中東不確定因素告一段落、市場避險情緒降溫、美元回吐先前漲幅外，聯準會主席鮑爾一連兩日在國會作證，對於降息態度轉趨溫和，使市場對於下半年聯準會降息預期升溫，美債殖利率與美元同步走低，美元指數跌至三年新低，熱錢重新回流新興亞洲市場，主要亞幣因而走升。

儘管央行密切關注外資動向，並致電大型出口商要求分散拋匯，但匯銀人士觀察，近期央行已不再一味阻升，研判可能因四至五月期間買匯力道較重，恐觸及美國財政部對匯率操縱紅線；加上美元疲弱、亞幣普遍走升，在未出現明顯單邊交易情況下，央行多半尊重市場供需，僅於尾盤略作調節。

匯銀人士分析，新台幣升值也反映台灣上半年經濟表現強勁、外資看好台股，以及出口商對於美元後市保守，另投信海外投資款匯回，也推升新台幣走勢；而川普政府對等關稅暫緩期限將至，目前僅英國等少數國家完成談判，市場上有部分聲音認為，若對等關稅實施延期應是中性偏多訊號，將進一步支撐新台幣升勢。

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