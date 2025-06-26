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財經青紅燈》預售屋價格的「含水量」

2025/06/26 05:30

近期不少預售屋新案公開，價格似挾帶著不少「含水量」，尤其主打單價沒有跌，但裡頭卻隱含著送裝修以及家電等讓利空間，背後目的是讓後續預售屋在實價登錄時的揭露單價上可維持不跌，但若去除「水分」、即扣除裝修與家電所占的價格比重，與過去不含精裝修加上多樣家電的空屋現況交屋相比，房價是否出現鬆動？是見仁見智。

除房價含水量外，少數建案更祭出長年期優惠付款，最長可達8年，比車貸還要久，但令人好奇的是，若真的要自住的購屋民眾，連2至3成的頭期款都要分8年付款，交屋後還得面對7成房貸還款的疊加壓力，真令人懷疑這些建案提供自備款分期是在做善事、還是先騙你上車。

對比過去一般民眾的購屋經驗，新建案交屋後，得預先一筆裝潢費、家電等購置費用，且多數以現金、刷卡或是申辦一筆信貸來支付。

如今新建案總價若內含裝潢、家電等金額，是否存在變相把裝潢費、購買家電等相關費用灌入房價，最後再用「含水量」滿滿的總價去申辦房貸，尤其目前央行信用管制嚴格、房貸緊縮下，無疑這是拉高房貸整體金額的策略之一。

根據最新發布以新建案統計為主的國泰房地產指數，還有以中古屋統計為主的信義房價指數，第一季時，前項指數中每坪可能成交單價，六都有三都呈現季跌，後一項指數，六都加新竹縣市等七大都會區，有五大都會區房價指數呈現季跌現象。

因此，買房若真是自住需求，只要手上資金足夠，後續還款能力試算後可負擔，任何時間都是買點；但若是抱持的投資獲利心態，現在搶著上車，等交屋時恐怕就得擔心可否順利下車。（徐義平）

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