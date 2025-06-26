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中國啤酒擴大傾銷台灣 財政部應祭反傾銷稅遏止

2025/06/26 05:30

根據海關統計，中國啤酒五月爆量進口，進口量比去年同期增加近六成。為查明國產啤酒是否遭受中國啤酒不公平競爭，今年三月十一日財政部立案對中國啤酒展開反傾銷調查。（資料照）根據海關統計，中國啤酒五月爆量進口，進口量比去年同期增加近六成。為查明國產啤酒是否遭受中國啤酒不公平競爭，今年三月十一日財政部立案對中國啤酒展開反傾銷調查。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕為查明國產啤酒是否遭受中國啤酒不公平競爭，今年三月十一日財政部立案對中國啤酒展開反傾銷調查。但根據海關統計，中國啤酒五月爆量進口，進口量比去年同期增加近六成，恐造成中國啤酒傾銷危機加劇。依相關法律規定，最快七月初前將有結果，屆時若有必要，財政部可依法對中國啤酒臨時課徵反傾銷稅，防止國內產業於調查時間持續受到損害。

5月中國啤酒進口量 較去年同期增加近6成

根據海關進出口統計，今年截至五月底，中國啤酒總進口量較去年同期成長十三％，進口金額較同期成長二十％，若以五月單月對比，單月進口量較去年成長高達五十九％，顯示中國啤酒傾銷台灣、造成國內產業損害的情勢非但未見停歇，還愈演愈烈。

前行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中受訪表示，中國啤酒是否涉及傾銷，必須交由主管機關財政部認定，但可以看到最近幾年中國啤酒賣到台灣來的數量增加得很快。而中國以低價將啤酒傾銷到台灣來，背後目的可能是希望能藉此擊敗本土啤酒廠，將來獨占台灣市場，反傾銷稅存在目的就是要阻止這種情況發生。

鄧振中也表示，課徵反傾銷稅目的是要保護本土企業，擔心中國經濟報復或導致物價上漲，兩者都不該是反傾銷稅課稅與否的考量；課不課稅是要以企業界是否因為對手傾銷而受到傷害來判斷，主要考慮這個因素就好，政府要依法審慎評估。

針對中國啤酒近期大量進口、疑似囤貨的情形。鄧振中說，若業者有足夠的資金、倉庫來囤貨，其實是很難阻止的，所以政府單位的調查程序要更加快，或是臨時課徵反傾銷稅，避免國內業者傷害再擴大。

台灣釀酒商協會指出，感謝各界及政府單位對中國啤酒傾銷議題的重視，相信財政部會依據事實認定，依法導正不公平貿易行為。中國自二○二二年片面禁止台灣國產啤酒進入市場以來，輸往台灣的中國製啤酒卻以低價傾銷衝擊台灣產業，若放任無作為，國產啤酒市占恐將在兩年內被中國啤酒超越。若能於七月初臨時課徵反傾銷稅，將有助於遏止中國啤酒在夏季關鍵檔期持續衝擊台灣市場。

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