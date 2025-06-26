KKday裁員》「人的溫度無法被取代」雄獅、五福積極徵才

雄獅旅行社今年預計擴編五百人。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕相較旅遊電商平台KKday擬縮減人力，雄獅旅遊、五福旅遊今年持續擴充人力。旅行社業者強調，雖然線上平台是趨勢，但旅遊業是服務業，旅遊的本質是情感連結與人際溫度，且人才依舊是企業發展的關鍵驅動力，AI理應是轉型助力、不該是精簡人力理由，將持續採取線上、線下門市並行發展的策略。

AI虛實整合 線上線下門市並行發展

為了因應產業變革與未來發展，雄獅旅遊今年預計招募超過五○○名人才，涵蓋AI（人工智慧）數位科技、國際客源推廣、遊程設計、遊程銷售服務、行銷企劃及經營企劃等多個領域；五福旅遊今年第二季起陸續開出台北南京復興、高雄澄清、彰化員林等三間新門市，人力也計畫從目前約五○○人擴充到年底的七○○人，恢復到疫情前的人數。

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雄獅指出，AI在線上平台扮演關鍵的「轉型」角色，透過自主開發的智能客服、導入媒編系統，已成功將高達八十％的例行性問題自動化，例如由AI協助處理簽證申請等事務。

五福發言人蔡長霖也指出，五福目前的策略是線上、線下門市並行，近來線上導入AI，使用率提高，且提供的資料越來越正確；但在人力分配上，三十％在線上、七十％在實體店面，畢竟旅行社是服務業，服務業需要人的溫度，人的溫度無法被取代。

本土OTA平台（線上旅行社）AsiaYo行銷長游棨元表示，目前AsiaYo無大規模組織調整計畫，但今年將針對郵輪、全球訂房、團旅等旅遊產品與AI自動化工程等持續招募跨領域人才，相信在科技與人才雙引擎驅動下，品牌將更能為使用者帶來符合需求且創新的旅遊體驗。

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