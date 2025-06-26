加速AI轉型 KKday將裁員15％

台灣旅遊電商平台KKday昨突然宣布，因應AI轉型，下半年將逐步精簡約15％人力。（業者提供）

從旅遊電商平台變身旅遊科技公司

〔記者徐子苓／台北報導〕曾受惠於疫後旅遊潮的快速成長，台灣旅遊電商平台KKday昨突然宣布，為加速AI旅遊科技轉型，並因應全球經濟不確定性與旅客消費行為的轉變，將啟動營運優化與組織調整，下半年將逐步精簡約十五％的整體人力（海內外員工目前約九百人），裁員主要集中在IT、客服、營運等部門；另一大旅遊電商Klook則強調沒有裁員規劃。

提供支持方案 助員工轉職

針對因為組織調整而受到影響的員工，KKday強調，將提供支持方案，包括職涯轉換輔導、內部轉調優先權，以及履歷健檢與求職準備等，公司也將提供合乎規範的資遣補償費與工作交接期。

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至於精簡人力的原因，KKday受訪表示，疫情後旅遊業迎來報復性成長，但今年確實看到趨緩的狀況，第一季營收雖然穩健，但成長速度低於預期，加上外部許多不確定因素，以及年初開始推動AI計畫，幫助公司減少不必要的支出，且人力調配也能更靈活彈性。

KKday觀察到，AI正快速改變市場樣貌，並重塑旅遊產業的競爭規則，許多旅客不再透過入口網站搜尋景點，而是仰賴AI協助安排行程、透過社群探索旅遊靈感，流量來源日趨分眾。

因此KKday將公司核心資源轉為集中於AI推薦系統、智能客服及敏捷化產品開發，目標將KKday從旅遊平台轉型為以AI技術為核心驅動的旅遊科技公司。KKday積極投資AI Search技術與內容應用，開發新一代AI搜尋產品，未來旅客將能以自然語言互動快速安排個人化行程，全面升級App的搜尋與體驗邏輯。

來自香港的旅遊電商Klook則表示，並無任何裁員計畫，公司自疫情後便導入AI翻譯技術，並於去年底與Google Cloud擴大AI合作，以生成式AI全面升級旅客的旅遊體驗與內部團隊效能，打造亞洲首個AI旅遊解決方案，解決旅客與商家在數位旅遊過程中的多項痛點。

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