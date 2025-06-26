模擬以伊衝突情境 貿協︰最壞情況已過

貿協董事長黃志芳展示德黑蘭駐地主任所拍攝照片。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕以伊衝突受到全球矚目，貿協董事長黃志芳昨表示，中東情勢瞬息萬變，只要雙方停火對全球經濟就是好事，目前大致看來「最壞情況已過」；台北國際食品展昨開幕，貿協以色列特拉維夫台貿中心也協助當地五位買主透過視訊與台灣業者洽商。

黃志芳說，貿協先前透過AI（人工智慧）參與情勢模擬推估，分析好、壞等不同情境。他透露，最壞情況即荷姆茲海峽遭封鎖，因日本八成、中國五成的原油經此航道，全球能源供應將大受影響，與國際機構預測雷同，油價每桶恐飆升至一五○美元、甚至更高，這將會是全球經濟災難；但最新情勢因美國介入協調，趨於穩定，最壞情況已過。

請繼續往下閱讀...

黃志芳指出，今年台北國際食品展有三十三國參與、使用四千五百個攤位，規模創高，而全球有九十三個國家、共三千位國際買主登記參加；有五位以色列買主，因以伊衝突、空中交通中斷，無法親自來台，貿協特拉維夫台貿中心也特別安排視訊洽商。

外貿協會在海外設有六十多個駐點，包括伊朗德黑蘭台貿中心、以色列特拉維夫台貿中心，是全台唯一在衝突地區擁有駐點單位；黃志芳透露，在戰事第一時間，貿協外館協助外交部撤僑，至今已協助在當地研究、觀光、經商等六名國人以陸路方式安全撤出，但包括伊朗德黑蘭台貿中心主任孫經權等在內，尚有五名國人因家庭等因素留在當地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法