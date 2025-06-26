經長：關稅談判朝好的方向發展

經濟部長郭智輝表示，以目前蒐集資訊來看，台美關稅談判有望朝好的方向發展。（記者塗建榮攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國對等關稅九十天的豁免期即將到期，經濟部長郭智輝昨赴立法院經濟委員會專案報告，對多名立委關心台美關稅談判進度時表示，以目前蒐集資訊來看，稅率有望朝好的方向發展。

郭智輝說，美方最關切的包括中國商品來台灣洗產地、傾銷兩大問題，經濟部已妥善強化處理，並將具體防範措施提供行政院經貿談判團隊；他認為關稅談判應能迎來好消息。

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郭智輝表示，台美關稅談判持續進行中，具體結果應由行政院公布，但他可以從大方向來報告，預料未來美國對紅色供應鏈會以壓制、懲罰等方向處理，台灣的半導體、資安、AI等產業有優勢，訂單可能因而轉向台灣。

另外，中國將面臨課徵高關稅，當中國產品銷美受阻，就會有外溢現象；而台灣的重點是要防止中國產品因此轉往台灣洗產地，或透過走私進入台灣。

對於中東局勢動盪恐造成國際油價波動大，郭智輝說，政府已成立緊急應變小組，成員包括國營事業、能源署、中油、台電等，每天蒐集輿情並於傍晚開會討論。

國發會主委劉鏡清也說明以伊衝突對油價影響。他指出，今年國際油價最高點為一月十五日的每桶八十三．四八美元，以伊衝突後、六月十九日最高來到每桶八十．三七美元，在衝突降溫後，油價已回到全年均價。

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