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劉鏡清︰拚中部精密製造產值 年增5％

2025/06/26 05:30

國發會主委劉鏡清昨表示，中部的產業聚落已成為精密製造的新核心廊帶，力拚每年產值增加5％。（記者塗建榮攝）國發會主委劉鏡清昨表示，中部的產業聚落已成為精密製造的新核心廊帶，力拚每年產值增加5％。（記者塗建榮攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕經濟部今天將在行政院院會報告「中部精密智慧新核心推動方案」，負責規劃的國發會主委劉鏡清昨表示，中部的產業聚落已成為精密製造的新核心廊帶，共有五個科學園區及四十七個產業園區，二○二三年產值達六兆元，占全國十五％，就業人口約二六三萬人，將透過該方案，力拚每年產值增加五％。

根據規劃，「中部精密智慧新核心推動方案」盼藉由「核心產業雙軸轉型」、「現有核心再造新核心」、「國家精密智慧中心」三大策略方向，加速培育中部新核心產業，並透過十大生活配套措施加強基礎建設，推動中部科技與精密製造產業智慧化及升級。

劉鏡清指出，近年精密製造產業面臨價格與規格戰，由於多數廠商透過代理商下單，而不是跟著產業走，使得廠商沒有主導權；因此，政府希望引導產業往AI、高質化發展。在核心產業轉型面向，將輔導企業提升關鍵技術、利用AI提升產業技術，包括精密機械、自行車、輪胎橡膠等產業。

現有核心再造新核心方面，劉鏡清說明，台積電中科二期園區建廠計畫將切入一．四奈米，半導體封裝也將走向矽光子，目前我國相關科技產業都已經著手準備，並成立全球唯一的矽光子聯盟，這也讓台灣獨步全球，預期二○二五年首發出貨，二○二七年迎來量產大成長，接下來可望讓台灣半導體產業領先二十年以上。

此外，國發會與經濟部也將在中部成立國家精密智慧中心，透過國發基金的投入與引導，協助精密機械切入半導體設備、微創醫材等高值化產業。

至於用地取得議題，劉鏡清說明，將於雲林褒忠及台糖園區規劃「只租不售」的土地，協助減輕供應鏈廠商設廠壓力。

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