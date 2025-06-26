台握AI優勢 吳田玉︰不乘勝追擊可惜了

日月光投控營運長吳田玉昨指出，AI是台灣半導體業的競爭優勢，「不乘勝追擊就可惜了」。（資料照）

赴美投資測試廠 明年續加碼

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球最大半導體封測廠、日月光投控營運長吳田玉昨指出，全球都會受美國總統川普關稅新政的影響，但人工智慧（AI）大趨勢不變，目前只是起始階段，台灣機會非常好，AI是台灣半導體業的競爭優勢，「不乘勝追擊就可惜了」；因應大客戶輝達的需求，日月光投控正積極規劃前往美國投資測試廠。

產業鏈海外投資 是板塊擴張

吳田玉認為，台灣半導體產業鏈赴海外投資設廠，並非零和遊戲，而是板塊的擴張，應該正面看待。台灣經過四十年努力，建立完整半導體產業鏈，尤其在先進製程市占率超過九成，配合美國政策與客戶需求，反向移植一些產能過去，他肯定台積電率先赴美投資已算成功，「要把一個產業的技術人員與支援系統，移植到一個不熟的國家，這很不容易」。

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他指出，AI需求才開始，應用還會有好幾波，先進封裝需求也剛起步，市況供不應求，因應客戶需求，日月光投控正積極規劃前往美國設置測試廠，今年維持既定投資計畫，明年也會續加碼先進封裝。

吳田玉認為，未來十年，預期市場對於AI硬體需求大，台積電與日月光投控都位居戰略和戰術的制高點，台灣機會非常好，AI是台灣半導體業的競爭優勢，「不乘勝追擊就可惜了」。

日月光昨舉行股東會，吳田玉指出，全球都會受川普新政關稅影響，但不管外在環境如何變化，「產業會自己找出最適合的出路」；以新台幣升值為例，日月光面對新台幣高低起伏已累積經驗，雖然每升值一元會影響毛利率○．四％，但他不會太擔心。

吳田玉本月中旬以日月光半導體（ASE）執行長身分，甫獲推選為國際半導體產業協會（SEMI）新任董事會主席，為台灣業界擔任全球半導體組織「操盤手」第一人。他昨也首度拋出受到關稅等大環境變數影響，二○三○年全球半導體產值達一兆美元將往後遞延，但預期二○三五年之前必能達陣。

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