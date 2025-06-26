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台版華為禁令 比美國更令中跳腳

2025/06/26 05:30

台灣近期將華為、中芯國際等中國半導體廠商列入黑名單，將大大協助美國遏制中國科技崛起的野心，因為台灣是全球晶片供應鏈的中心，直接控制為中國供應晶片的公司。（彭博資料照）台灣近期將華為、中芯國際等中國半導體廠商列入黑名單，將大大協助美國遏制中國科技崛起的野心，因為台灣是全球晶片供應鏈的中心，直接控制為中國供應晶片的公司。（彭博資料照）

台灣製造全球9成最先進晶片 將直接控制供應中國晶片的公司

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國十幾年來一直對中國進行晶片冷戰，阻止中國獲取關鍵技術來提升科技實力，台灣近期將華為、中芯國際等中國半導體廠商列入黑名單，將大大協助美國遏制中國科技崛起的野心，因為台灣是全球晶片供應鏈的中心，直接控制為中國供應晶片的公司，不用像美國那樣需說服他國遵守其管制措施，這也是令中國跳腳的原因。

英國「金融時報」報導，美國十幾年來透過黑名單、出口管制和域外規則等手法，對中國進行晶片冷戰，但中國的技術不僅未受壓抑，反而屢有突破。輝達執行長黃仁勳曾稱，美國對中國出口管制是失敗的，導致美企損失數十億美元營收；這促使美國最近再加碼對中國祭出限制，包括考慮取消半導體廠商在中國使用美國技術的豁免權。

但台灣近期將華為、中芯國際等六○一家外國實體列入黑名單，是晶片冷戰從華府轉向台北的結構性重要行動，也標誌著台灣重大的歷史轉向；因為過去多年來，生產全球逾九成最先進晶片的台灣，在向全球供應晶片時，一直維持小心翼翼的平衡，避免與中國發生直接對抗。

台祭黑名單 助美遏制中國科技野心

台灣最新的行動也將大大協助美國遏制中國科技崛起的野心，因為台灣是全球晶片供應鏈的中心，可以直接控制為中國供應晶片的公司；美國和台灣的差別在於，美國只能「限制」、而台灣可以「停止」。當全球最危險的晶片供應瓶頸不再被動，而是對中國主動祭出黑名單時，台灣就擁有了重新定義全球技術等級的力量。

中芯晶片技術 落後台積達三個世代

台灣的最新行動在時機上對中國非常微妙。儘管華為的AI晶片被視為可以對抗輝達的產品，但實際效能令外界打上問號。華為最新的MateBook Fold筆電採用中芯國際的七奈米處理器，這對中國國內晶片製造而言是重大里程碑，但較台積電預定今年稍後量產的二奈米製程足足落後三個世代。若無台灣的晶片製造技術，中國的技術落後幅度可能越拉越大。

針對台灣將華為、中芯國際列入黑名單，中國國台辦發言人朱鳳蓮週三在記者會上批評，台灣的行為「卑劣」，將採取有力措施堅決維護兩岸經貿交流合作正常秩序，並強調進行技術封鎖阻止不了中國科技創新的步伐。

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