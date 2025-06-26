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有補必騙！ 中推舊換新救內需落空

2025/06/26 05:30

中國審計署近日發布報告指出，部分企業利用漏洞，虛開發票騙取補貼，有學校濫報清單項目，竟也被批准通過。（法新社資料照）中國審計署近日發布報告指出，部分企業利用漏洞，虛開發票騙取補貼，有學校濫報清單項目，竟也被批准通過。（法新社資料照）

部分企業虛開發票騙補貼 有學校濫報清單項目也被批准

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國政府為了拯救經濟，持續推動消費品以舊換新、大規模設備更新等補貼措施，但中國審計署近日發布報告指出，部分企業利用漏洞，虛開發票騙取補貼，有學校濫報清單項目，竟也被批准通過。

中國媒體報導，中國政府是在二○二四年三月首次明定，將連續幾年發行超長期特別國債，二○二四年先發行人民幣一兆元（下同，約四．一兆台幣），其中七千億元用於「國家重大戰略」和「重點領域安全保障能力」的建設（稱作「兩重政策」）；同年七月擴大到「兩新政策」，即動用上述資金的其中三千億元，用於支持「大規模設備更新」和「消費品以舊換新」。消費品以舊換新活動，即消費者在購買部分家電、汽車等特定產品時提供國家補貼。

但中國審計署二十四日發布「國務院關於二○二四年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告」，報告揭露有少數企業涉及騙取國家補貼。

例如，雲南有五家家電銷售企業利用審核部門不查核商品物流訊息等漏洞，通過安排員工及親友到店刷卡，但不交付實物，之後再全額返還現金，透過這樣的手法大量虛開發票、交易憑證，騙取家電以舊換新補貼一七一．二一萬元。

多個地方在申領、分配和使用「兩重」與「兩新」資金方面不夠嚴謹。例如，廈門大學將體育館跑步機、槓鈴等價值一六九．六一萬元的設備，納入「先進教學及科學設備」清單申報並獲准。

數省被揪出 虛列、挪用逾百億人民幣

有些資金則有被虛列支出或挪用等問題。例如，有六省透過以撥代支等虛列支出八十三．○八億元，四省將七十．六億元挪用於「三保」（保工資、保運轉、保基本民生）或其他項目支出。

諷刺的是，根據中國發改委五月初發布的新聞稿，今年第一季「兩新」政策帶動全國設備工器具購置投資年增十九％，拉動社會消費品零售總額年增四．六％；並強調今年以來各地區各有關部門「用足用好」超長期特別國債資金，推動「兩新」加力範圍政策繼續奏效。

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