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布局衛星行動通信 三大電信商各有規劃

2025/06/25 05:30

數位發展部昨舉辦「開放受理衛星行動通信頻率申請記者會」，數發部次長林宜敬（右）、數發部司長曾文方（左）出席。（中央社）數位發展部昨舉辦「開放受理衛星行動通信頻率申請記者會」，數發部次長林宜敬（右）、數發部司長曾文方（左）出席。（中央社）

〔記者林志怡／台北報導〕數發部昨日開放業者申請衛星行動通信頻率，其中也包括手機直連衛星服務。對於是否提出申請，中華電信將視與各國際衛星商洽談情況，申請所需頻率，台灣大哥大現階段無申請規劃，遠傳電信仍在評估中。

數發部受理衛星行動通信頻率申請，包括衛星固定十二個頻段、衛星行動七個頻段，業者申請通過後，就能在台灣提供手機直連衛星服務。

中華電信指出，近期已經取得衛星固定通信頻率核配，包含OneWeb低軌衛星服務鏈路的數個頻段，未來將視與各國際衛星商洽談情況，在符合法規要求下申請所需頻率，手機直連衛星服務則在評估中。

台灣大哥大則已在去年成功完成台灣首次「衛星直連一般行動通訊裝置（D2C）」技術測試，但台灣大哥大技術長揭朝華說，考量自建衛星系統緩不濟急，且目前公司已利用既有頻率，和衛星業者有手機直連衛星的合作項目，現階段會先以既有合作內容優先，暫未規劃申請新的頻率。

遠傳電信則指出，公司持續關注D2C技術的發展，並布局B5G/6G下世代通訊，積極與國際衛星服務機構洽談，待技術標準成熟時，評估合作提供全方位服務的可行性，是否申請頻率也還在評估中。

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