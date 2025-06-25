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手機可直連衛星 數發部開放衛星行動頻段申請

2025/06/25 05:30

數位發展部昨舉辦「開放受理衛星行動通信頻率申請記者會」，數發部次長林宜敬（右）、數發部司長曾文方（左）出席。（中央社）數位發展部昨舉辦「開放受理衛星行動通信頻率申請記者會」，數發部次長林宜敬（右）、數發部司長曾文方（左）出席。（中央社）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部昨召開記者會宣布，在著手相關法規修正後，即起正式開放受理衛星行動通信頻率，業者申請通過後，就能在台灣提供手機直連衛星服務。此舉有望帶動相關衛星應用發展，民眾也能在緊急時刻以輕便裝置進行衛星通訊。

擴大衛星應用落地 補足通訊死角

近年低軌衛星技術快速發展和部署成本降低，衛星應用呈現蓬勃發展。數發部資源管理司司長曾文方表示，作為頻率管理的重要單位，主要任務是「規劃好開放的頻率、營造有利衛星應用服務發展的環境」。這次開放受理申請衛星行動通訊頻率，能夠補足民眾在陸地行動通訊使用上的通訊死角，包含偏遠地區、山區、海邊，以及緊急災難發生時地面通訊可能中斷的情況。

曾文方說明，這次開放有三大亮點，第一，新增開放頻率用途。以往只開放「衛星固定」通訊，這次新增開放「衛星行動」通訊頻率。前者是指在固定地點架設衛星碟子進行通訊，提供較好的頻寬服務，後者則是指可移動裝置（例如手機）的衛星通訊，因裝置體積小、天線尺寸受限，技術難度更高，需克服長距離傳輸損耗。

開放7個衛星行動頻段、12個固定頻段

第二，新增開放頻段。數發部耗時一年盤點國際電信聯盟（ITU）的衛星使用頻率和軌道，評估台灣上空會經過的衛星，並盤點國內使用者現況以避免干擾，同時諮詢產官學研界對衛星應用的發展想像。此次共開放衛星固定十二個頻段、衛星行動七個頻段。

第三，延長頻率使用期限，從原先的兩年延長至五年，希望能讓業者有更多的時間發展相關應用。

目前手機直連衛星技術仍在初期發展階段，數發部次長林宜敬認為，這類服務對電信業者而言是差異化賣點，在如今電信產品和價格高度同質化的市場中，有助於提升用戶忠誠度。目前電信業者在台灣人口密集區的涵蓋率高達九十五％以上，因此手機直連衛星的目標客群初期將是「高資費用戶」，在登山迷路等緊急情況下有發出求救訊號的需求。

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