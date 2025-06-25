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高雄大樹光電案》不能只罰錢！揭弊議員︰把樹種回來

2025/06/25 05:30

民進黨高市議員黃飛鳳（右）長期緊盯大樹光電案，也是首位揭露其違法情事的民代。（資料照、記者陳文嬋攝）民進黨高市議員黃飛鳳（右）長期緊盯大樹光電案，也是首位揭露其違法情事的民代。（資料照、記者陳文嬋攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕引發各界關注的高雄大樹光電案終於被撤照！緊盯該案近三年、率先揭露弊端的民進黨高市議員黃飛鳳指出，既然將廢除許可，後續就該「把光電板全都拿掉，把所有樹木種回來」，恢復山坡原貌。

黃飛鳳兩年多前接到民眾陳情，即持續關注此案對地方的衝擊，參與多場說明會、協調會，甚至在議會數度質詢相關局處，不料最後仍發生問題，讓她對相關單位頗感無奈與失望。

她強調︰「不能只是罰錢後就不管了。」且罰款對業者根本不痛不癢，主管機關這中間應該有許多時機可以介入管控，避免環境被破壞面積擴大，可惜多不在意；原本以為在議會質詢把問題凸顯，會讓局處重視並積極處置，結果也沒有。

黃飛鳳提醒，這次事件應該讓有關單位記取教訓，對於環境可能被破壞、或已經遭遇嚴重破壞的情況，應該以更嚴謹的態度面對，透過各種可以運用的機制強勢介入，人民安全是第一順位，建議未來類似建設應該從嚴把關。

將監督移除光電板 還原地貌

黃飛鳳認為，既然中央已廢除許可，她的認知就是不能繼續蓋光電板，那就請主管機關督促業者把光電板都移走、而且應該把濫墾的樹木全部種回來，還原五十多公頃山坡地應有面貌。

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