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違規濫墾山林》高雄大樹光電案 經部裁罰廢止二期許可

2025/06/25 05:30

高雄大樹「和山光電」有部分違規亂蓋，引發土石流隱憂等爭議，經濟部上個月已裁罰150萬元，昨日宣布廢止二期水保施工許可。（資料照）高雄大樹「和山光電」有部分違規亂蓋，引發土石流隱憂等爭議，經濟部上個月已裁罰150萬元，昨日宣布廢止二期水保施工許可。（資料照）

不排除一期水保施工許可也廢止

〔記者林菁樺／台北報導〕高雄大樹「和山光電」有部分違規亂蓋，引發土石流隱憂等爭議，造成高雄市長陳其邁震怒，經濟部能源署上月已針對違法施工先開罰一五○萬元，昨日更出手廢止和山光電二期水保施工許可，一期部分將會與高雄市政府密切討論。

違規施工 整片山頭幾被剷平

因廠商施工不當，更在未核准地區開發太陽光電，導致和山里光電案場整片山頭幾乎被剷平；經濟部能源署副署長吳志偉表示，上月已針對業者違法在未核准區域進行光電施工部分，先裁罰一五○萬元。

5月已先裁罰150萬

有關廢止光電許可部分，能源署解釋，地方核發水保許可等，所有要件備齊，中央才會核發光電施工許可，能源署核定「一張」施工許可，能蓋的光電案場容量約四十五．二MW，昨日已依照違反「水保法」，廢止二期光電水保施工許可，影響約十五MW。

能源署強調，和山里光電案場因地表裸露與水土流失違反「水保法」，未落實水土保持計畫，絕不允許一絲一毫違規，也杜絕業者投機取巧心態；能源署這次是給予違法光電業者當頭棒喝，並警惕業者勿存僥倖心態，以維護在地居民生活品質。

至於一期部分還有約三十MW，其光電水保許可並未被廢止。能源署補充，部分有涉及違規情況，將持續與高雄市政府密切聯繫，再看要如何處理。

經濟部表示，為健全整體光電設置環境，使光電有序且順暢推動，已建構「太陽光電資訊透明專區」，將資訊透明化，並邀集台灣高等檢察署、農業部及各部會次長、副首長層級密集召開「通案性」會議，針對申設程序遭遇通案性議題研商解方，協助業者落實法遵。

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