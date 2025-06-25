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7年最冷 今年買賣移轉恐跌破28萬棟

2025/06/25 05:30

房仲業者下修今年買賣移轉棟數預期，估年減2成起跳，全年恐跌破28萬棟，將是7年來最冷的一年。（記者徐義平攝）房仲業者下修今年買賣移轉棟數預期，估年減2成起跳，全年恐跌破28萬棟，將是7年來最冷的一年。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年第二季全國、七都中古屋房價緩跌，且中央銀行已釋出到年底都不太可能鬆綁選擇性信用管制，房仲業者下修今年買賣移轉棟數預期，估年減二成起跳，全年恐跌破二十八萬棟，將是七年來最冷的一年。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，今年一至五月六都建物買賣移轉棟數年減逾二十七％，凸顯當前房市買氣低迷；且中古屋成交天數普遍拉長，尤其許多委售房屋第一次簽約到期後沒賣掉，簽約再賣情況相當常見。

另觀察四、五月七都成交議價率，超過五成是九％起跳，顯示當前「降價促成交」仍是買氣主軸，讓價空間至少要有一成。

根據政大永慶房價指數，去年第四季，全國與七都房價已出現全面下跌，今年第一季全國與七都房價指數雖出現漲跌一％的短暫盤整情形，但第二季又全面下跌，其中新北市、台中市與台南市季跌幅超過二％，台北市、高雄市的跌幅不到一％，其他都會區跌幅則約一％至二％。

葉凌棋指出，目前全國、七都中古屋房價有緩跌跡象，預期此波緩跌趨勢至少會維持到年底；此外，下半年買氣預料將持續萎縮，全年全國買賣移轉棟數可能落在二十七．二萬至二十七．九萬棟間，也就是跌破二十八萬棟，年減幅至少二成起跳。

但對於未來房價看法，看跌比率小幅縮減，第三季看跌比率約三十七％、較上季減少約六個百分點，看漲比率則上升至約二十九％、較上季小幅增加三個百分點；永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，可能因目前正處美國關稅九十天休戰期間，全球經濟略微緩解，民眾購屋信心稍稍回溫。

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