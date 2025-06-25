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台經院張建一︰對等關稅料10％談起

2025/06/25 05:30

台經院昨發布景氣動向調查，五月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點持續下跌，其中，製造業測驗點已連四月下降。（路透資料照）台經院昨發布景氣動向調查，五月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點持續下跌，其中，製造業測驗點已連四月下降。（路透資料照）

籲更應聚焦二三二條款、半導體關稅

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院昨發布景氣動向調查，五月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點持續下跌，其中，製造業測驗點已連四月下降；展望未來，全球經濟不確定性仍大，製造業對未來半年景氣多持觀望態度。台經院長張建一預測，對等關稅談判可能不會那麼快有明確進展，台灣更應聚焦影響更大的二三二條款、半導體關稅。

調查顯示，五月製造業測驗點為八十五．八三點，月減四．七四點，連四跌；服務業測驗點為八十五．三二點，月減○．三五點，連續五個月下滑；營建業測驗點九十．四一點，月減○．一點，也是連五跌。

台經院指出，國內製造業方面，雖然AI（人工智慧）、高效能運算及雲端等產業需求穩健，但晶圓代工與封測業因先前客戶提前拉貨，導致基期墊高，五月營收略微回落；此外，五月新台幣大幅升值，使出口導向產業營收波動更加明顯。而部分傳統產品因需求持續疲弱，並受海外同業低價競爭影響，使製造業對當月景氣看法較上月更趨保守。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業測驗點連月下滑，顯示對等關稅緩衝期帶給廠商更多不確定性，導致業者持續觀望中；不過近期關稅結果料將出爐，匯率波動程度也降低許多，加上以色列、伊朗和談，目前經濟三大變數：關稅、匯率、中東戰爭若都能告一段落，下半年廠商可望喘一口氣，靜待出口和其他表現。

張建一則指出，對等關稅九十天豁免期將於七月八日屆滿，但各國談判可能不會這麼快有明確進展，他推測川普可能會先從十％稅率上調，迫使各國加快談判進度。他提醒，對台灣影響更大的是二三二條款、半導體關稅，須持續關注事態發展。

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