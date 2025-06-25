工業生產連15紅 AI獨撐大樑

經濟部昨公布五月工業生產指數120.18，創歷年單月新高，年增22.6％、連續第15個月成長。（歐新社資料照）

5月車市買氣急凍 疫情三級警戒後最糟

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部昨公布五月工業生產指數一二○．一八，創歷年單月新高，年增二十二．六％、連續第十五個月成長，主要因素仍是AI相關訂單超乎想像強勁，支撐整體製造業動能；但受關稅議題衝擊影響消費信心，五月汽機車零售業僅六九九億元、年減十八％，是新冠疫情三級警戒以來最大衰退幅度。

五月工業生產指數表現優於預期，其中，製造業生產指數一二一．四一、年增二十四％。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，AI超乎想像強勁，廠商反映不僅有訂單、甚至產能趕不上；經濟部預估，上半年製造業生產指數為一○六．九六到一○七．六三，年增十八．五％到十九．二％。

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前5月批發、餐飲、零售 創歷年同期新高

五月批發業一兆一四○九億元、餐飲業九○二億元都創下歷年同月新高，批發業仍受AI需求暢旺，關稅緩徵期積極備貨所影響；五月零售業三九四九億元則創歷年同月次高。批發、餐飲、零售等三大業別營業額前五月都寫下歷年同期新高。

黃偉傑分析，五月零售業表現低於預期，與關稅不確定性有關，難免影響金融股匯市，企業影響投資信心，而民眾則是消費信心受影響，高單價如汽車、鐘錶珠寶等買氣受衝擊。

經濟部統計，五月汽車及零件業年減十六．三一％，是主要製造業衰退最大產業，主因是關稅與貨物稅談判未定，衝擊車市買氣；另五月進口車交車數減少，汽機車批發業年減十六．八％，與部分車款新舊車型交替期也有關；而汽機車零售業年減十八％，僅次於二○二一年六月新冠三級警戒期間的衰退幅度二十二．二％。

黃偉傑指出，關稅等問題沒有拍板，當然影響消費信心，且車商往年五到七月在農曆民俗月前會有夏季競賽，很多車商往後延到七月啟動，且業者六、七月多會推出新車款，算是利多因素。

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