不敵割喉內捲 星巴克傳賣中國事業

中國媒體報導，受到中國本土咖啡品牌或飲品崛起擴張與低價策略影響，星巴克在中國的營運再度傳出出售消息；但星巴克否認考慮要全面出售中國資產。 （法新社資料照）

5月啟動程序、召開說明會 數投資機構表達興趣 但星巴克否認

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國媒體報導，受到瑞幸咖啡、庫迪咖啡、蜜雪冰城等中國本土咖啡品牌或飲品崛起擴張與低價策略影響，星巴克在中國的營運動能持續放緩，並再度傳出出售消息，近日更對潛在買家召開說明會，包括高瓴資本、信宸資本、凱雷投資等投資機構皆表達出興趣；但星巴克否認目前考慮要全面出售中國資產。

路透報導，知情人士透露，星巴克是在今年五月啟動正式出售程序，邀請有興趣的買家在上週末針對該公司提問提交答覆。星巴克提出的問題包括接手星巴克中國後的企業文化、管理風格、持續經營的措施、如何對待員工、潛在的交易結構和業務計畫；有超過二十個投資機構對星巴克提問做出回應。

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中國媒體報導，星巴克中國近日召開中國區「反向管理層路演」，使先前多次傳出的求售訊息更加清新，包括高瓴資本、信宸資本、凱雷投資等投資機構均表達興趣。所謂「反向路演」是指邀請投資人到公司管理、生產現場參觀或做業績推介，這種「請進來」的模式，有助於公司管理層與投資人雙向溝通，增進投資人信心。

但星巴克尚未決定是否要出售中國業務的控股權或少數股權，或是否將維持部分中國業務，如該公司的供應鏈。

星巴克之所以動了出售中國業務的念頭，主要因為近年來其市占率輸給瑞幸咖啡、庫迪咖啡等中國更低價的競爭對手。中國疫後經濟復甦不如預期，使得消費者勒緊荷包，競爭對手推出更便宜的咖啡，也讓星巴克每杯約三十元人民幣（下同，約一二五台幣）的咖啡越來越乏人問津。

市占直直落 降價也難救

根據市場研究公司歐睿國際（Euromonitor International）數據，星巴克在中國的市占率從二○一九年的三十四％降至去年的十四％，二○二三年瑞幸咖啡的中國營收首度超越星巴克。為了搶回市場，星巴克本月稍早宣布首度降價行動，部分非咖啡冰品價格平均調降五元。

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