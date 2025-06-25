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雲豹能源 4大事業挹注動能

2025/06/25 05:30

雲豹能源24日召開2025年股東常會，中間為雲豹能源董事長廖福生，左二為總經理趙書閔。（雲豹提供）雲豹能源24日召開2025年股東常會，中間為雲豹能源董事長廖福生，左二為總經理趙書閔。（雲豹提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕雲豹能源（6869）昨召開股東會，總經理趙書閔表示，因應國際加速推進淨零目標，將持續強化核心事業競爭力，積極投入循環經濟與海外綠能市場、擴大綠色影響力。未來將深化綠電整合、擴展儲能應用，導入創新減碳技術與碳管理數據，打造更具韌性與驅動力的永續集團。

趙書閔指出，旗下「太陽光電、儲能、綠電交易、水處理」四大事業動能蓄勢待發，包括嘉義大型漁電共生案場開工、旗下子公司台普威能源與錸寶（8104）攜手建置60MW儲能工程持續認列、綠電轉供邁入高速成長，以及水資源標案接連取得，皆將穩健為集團挹注成長動力。

天能綠電完成上興櫃布局

股東會昨也同步報告旗下售電子公司天能綠電（7842）的釋股進程，以每股80元辦理1.5萬張釋股，完成上興櫃前的重要布局，以提升治理透明度與市場能見度，強化綠電交易平台領先地位。

即便能源市場變動劇烈，雲豹能源指出，公司仍以穩健獲利與前瞻策略展現韌性，透過「創能、儲能、綠電交易」、「循環經濟」、「海外拓展」三大主軸推進永續版圖。也積極朝生質燃料、智慧養殖、再生材料等循環經濟新領域發展，持續拓展海外市場，並以三大發展主軸厚植永續競爭力，實現獲利成長、創造股東價值。

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