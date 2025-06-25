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博弘、昕奇 雲端自研帶旺下半年

2025/06/25 05:30

（資料照，昕奇雲端提供）（資料照，昕奇雲端提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI應用持續發展，帶動全球雲端市場也持續成長，台灣雲端服務與營運廠商宏碁資訊（6811）、伊雲谷（6689）與中小型廠商博弘（6997）、昕奇雲端（7747）都有望持續受惠；而多數雲端廠商都發展自研產品與服務，博弘、昕奇都看好自研平台將是下半年重要的成長動能。

AI應用帶動IT基礎建設、雲服務資安需求。研調機構預估，到2027年，全球IT支出將達6.47兆美元，而AI應用營收將達4800億美元，帶動雲端爆炸性成長；台系業者並看好，三大CSP（雲端服務廠商）陸續在台灣建設資料中心，有望帶動企業、公部門與金融業加速導入雲端。

此外，因自研產品的毛利率表現好，因此儘管研發成本較高、市場拓展不易，仍有許多軟體廠商投入自研服務，尤以AI Agent（AI代理人）為軟體廠的熱門產品，伊雲谷、博弘都推出自研的AI Agent，宏碁資訊也欲切入「AI數位員工」商機。

博弘業務核心是雲端託管與多雲整合服務，看好產業對多雲、混合雲需求逐漸提升，博弘營運也有望維持成長，唯因近年著力耕耘香港、東南亞等海外市場，仍需觀察匯率等不確定因素，不過自研產品含AICOM智能雲端管理平台、AI Agent持續拓展，東南亞雲端產業成長，有望持續向上。

昕奇則主攻遊戲、影音串流等依賴AI與雲端的產業客戶，以自研產品多雲管理平台ARMIN提供服務，近期在日本、星馬等海外市場成長快速，看好後續整體成長，不過因為海外營收占比高達58%，該公司指出，下半年仍需觀察匯率波動，但長期成長趨勢無憂。

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