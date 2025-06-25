台灣大新科技事業驅動 拚營收獲利雙位數成長

灣大總經理林之晨（左1）昨表示，從電信本業出發，開展新科技事業，目標每年營收、獲利雙位數成長。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大（3045）總經理林之晨指出，台灣大訂定「Telco+Tech」三層次升級策略，從穩健的Telco電信本業出發，整合天賦切入AI、資安、雲端等Telco+企業服務，同時開展Web3與電信金融等Telco+Tech新科技事業，三面向驅動企業成長，目標是每年營收、獲利雙位數成長。

台灣大目前營收中，電信約占40%，在新科技事業旗下的MOMO約50%，林之晨指出，受惠AI、資安等，企業服務今年以成長20%為目標，未來3年高速成長，而新科技事業在電信金融、台灣大虛擬資產交易所等前瞻事業帶動下，可望驅動獲利成長。

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台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，今年公司企業服務營收目標成長20%，其中「雲端與AI」預計年增2倍以上，「資安解決方案」有望年增近一倍。台灣大戰略投資精誠資訊（6214），雙方合作12項解決方案，另有逾百件潛在合作案。此外，台灣大攜手美商威德新（Vantage）打造支援頂尖算力與最新液冷技術的國際級AIDC（AI資料中心），預計今年第四季貢獻營收。

在電信金融方面，台灣大電信金融副總吳建頤指出，公司在2023年跨足金融領域後，結合數據分析與用戶基礎，用戶數量持續增加，未來將持續深化AI應用與跨業合作，打造一站式消費、支付、保險與理財的生態圈，推進TelcoFin新藍圖。另外，台灣大虛擬資產交易所5月22日上線以來，註冊人數已經破萬。

不排除增加精誠持股

在投資方面，台灣大目前持股精誠11.86%，林之晨說，與精誠大股東維持非常良好的關係，未來不排除增加持股。另外，持股30%的共享車位USPACE計畫IPO，未來也不排除增加該公司持股。

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