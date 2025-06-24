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財經青紅燈》李在明一定是看到台股

2025/06/24 05:30

台股今年表現雖弱，但搭上AI列車，買台股一定不會比韓股差。（歐新社）台股今年表現雖弱，但搭上AI列車，買台股一定不會比韓股差。（歐新社）

今年以來韓股漲幅超過25%，光最近一個月漲幅就達16%，市場認為這是新總統李在明上任的慶祝行情，帶動韓股表現遠優於主要股市，尤其台股今年以來下跌逾5%，出現明顯落差。

李在明上任後對韓股有不少建言，包括鼓勵上市公司提高股息配發，希望縮小「韓國折扣」（Korea Discount），並鼓勵「小股東」積極參與、上市公司強化公司治理、擴大電子投票等，目標讓韓股指數衝上5000點。

不過仔細看李在明對韓股提出的想法，很多應該是師法台灣，像是韓股的現金殖利率僅約2.3%左右，但台股大多時間都在4%以上，吸引許多外資及長線投資人長期投資台股；此外，台股散戶參與度相對高，自然人比重超過5成，尤其ETF總受益人數更是超過1100萬人，等於每兩個人就有一人投資ETF。

再者，台灣上市公司的公司治理，在成立公司治理中心後，穩定向上，最高來到第三名，這幾年多在第四名上下，但韓國的公司治理僅排行第八或第九，落後許多國家，也不利於吸引外資投資；此外，台灣上市櫃公司股東會電子投票比重已超過6成，尤其外資已達100%，而韓國則不到15%。

過去5年，台股本質已有很大的不同，從各角度來看都有明顯成長，反觀韓股似乎原地踏步。若不算今年，台股5年來，從不到12000點漲至去年底的23000點，漲了超過90%；但韓股只從2200點漲到2400點，漲不到10%，這是極大的差距。

雖然李在明想把韓股的基本功練好，但誠如之前和碩董事長童子賢所言，韓國包括面板、造船、記憶體等主要產業，正與中國展開激烈的價格戰，市值最大的三星也正面臨蘋果及中國手機品牌挑戰；所以韓股的漲勢到底能走多遠，恐怕不是喊喊口號就行；台股今年表現雖弱，但搭上AI列車，買台股一定不會比韓股差。（陳永吉）

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