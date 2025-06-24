跨足高階聲學元件市場 偉訓44.4億元完全收購珀韻

偉訓科技董事長王駿東（右）昨在記者會表示，總計以約1.5億美元取得珀韻100%控制權，跨足聲學元件市場。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源廠偉訓科技（3032）董事長王駿東昨在記者會表示，公司董事會決議透過旗下子公司鴻富香港，收購全球聲學大廠珀韻電子全數可轉債，加計今年3月已決議取得的普通股，總計以約1.5億美元（約新台幣44.4億元）取得珀韻100%控制權，跨足聲學元件市場。

珀韻成立於1979年，是全球最大音圈與振膜製造商，產品橫跨高階音響、消費性電子與車用音響，全球市占率逾5成，在高階音圈領域市占更接近7成。旗下客戶包含600家聲學與音響品牌，年營收約1.26億美元，稅前淨利1688萬美元，整體毛利率32%，其中高階產品毛利率超過5成，具備穩健獲利能力與產業領先地位。

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王駿東說，珀韻長期深耕研發與自動化製造，於越南、中國、馬來西亞與美國設有生產基地，員工數約6000人。未來將導入偉訓在自動化製程的專長，預期每年為集團貢獻約700萬美元（約新台幣2億元）獲利，並持續擴大營運綜效。

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