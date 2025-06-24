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賴總統：證券F4金融中心大樓進度需加速

2025/06/24 05:30

立法院財政委員會昨日視察櫃買中心與期交所。（記者歐宇祥攝）立法院財政委員會昨日視察櫃買中心與期交所。（記者歐宇祥攝）

立院財委會召委賴惠員轉達︰可考量遷入已落成大樓

〔記者歐宇祥／台北報導〕昨日立法院財政委員會時隔多年視察櫃買中心與期交所。財委會召委賴惠員會中透露，總統賴清德於上週關切證券周邊F4（證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所）規劃集合辦公的金融中心大樓進度，期望能加速推動或及早另作規劃，如考量遷入已落成的大樓。

金融中心大樓宣布要建在北門郵局已有數年，根據規劃，該都更案由證券F4與中華郵政共同出資，在完成後，金管會、證券F4都會遷入，不過計畫一波三折，目前證券F4辦公場所仍四散在台北各處。

金管會副主委陳彥良說明，金融中心大樓在2021年拍板落腳北門郵局，預計斥資337億元，在2030年完工，有合署辦公大樓確實有正面效益，期望能帶領台灣經濟、產業與資本市場向前進。

賴惠員表示，金融中心大樓預計耗費10年完工，不過我國對產業有願景，也希望各產業能持續更新，又持續要求周邊單位加強風控管理等，應要有更好的工作環境留住F4的金融人才，政府、財委會都有義務創造更優質的工作環境，保障職員安全、舒適度與幸福感。

賴惠員補充，證券F4是否有金融中心大樓相當重要，關乎國家門面，若需等到2030年，對同仁「實在有點委屈」，總統賴清德也相當關心；且未來看房地產市況起伏，也可衡量成本，考慮遷入已落成的大樓，加快金融中心大樓設立進度。

昨日期交所、櫃買中心分別進行業務簡報，立委主要關切櫃買多層次市場的流通率等問題。櫃買中心董事長簡立忠指出，櫃買聚焦扶植中小微與新創企業，包含媒合創櫃板公司向專業投資人籌資，及強化上櫃、興櫃公司治理與資訊透明度等，攜優質公司赴海外引資也未曾停歇。

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