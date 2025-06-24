政院緊盯物價 中油︰國內油氣無缺

中油昨指出，原油及液化天然氣（LNG）供應商均依原計畫裝運，國內油氣供應不受影響。（記者廖家寧攝）

〔記者鍾麗華、廖家寧／台北報導〕近期中東地緣政治風險升溫，帶動國際原油與天然氣市場波動，推升全球能源及大宗物資價格，行政院昨表示，行政院「穩定物價小組」將密切掌握國際情勢，適時提出各項措施，力求物價維持穩定。

對於傳出伊朗將關閉荷姆茲海峽，以報復美軍空襲伊朗核子設施；中油昨指出，原油及液化天然氣（LNG）供應商均依原計畫裝運，國內油氣供應不受影響，且原油及天然氣安全存量天數均符合法定規範，可充分供應國內需求。

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經濟部長郭智輝說明，目前台灣經荷姆茲海峽運送的原油與天然氣分別占二十％與二十五％，若航道封鎖，約兩成進口油氣恐需繞道；雖運費在攤提下影響不大，但若國際燃料價格因此上漲，就會牽動國內油價。他指出，若油價上漲十％，對CPI（消費者物價指數）影響為○．三％，若平均電價上漲一％，對CPI的影響約○．○二七％。

郭智輝表示，政府已針對各種價格區間的模擬情境進行推演與因應策略，例如過去國際地緣政治變動下導致燃料成本上漲，就由行政院責成中油、台電等國營事業吸收差額，降低對物價的衝擊，以穩定民生物價。

中油則強調，國內原油及LNG長期以來均採「分散風險、多元採購」策略，且安全存量天數均符合法定規範，國內油氣供應均無影響。

而為因應中東衝突擴大的可能性，中油也備妥因應方案，短期將緊急採購其他地區油氣現貨、視情況調整成品油出口計畫，並向現有中長期LNG契約供應商增加供氣量；中長期則持續洽購多元油氣來源，以建構更完備的國內天然氣輸儲設施及強化天然氣調度供應韌性，請國人安心。

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