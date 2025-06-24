荷姆茲海峽 掐2成石油海運咽喉

荷姆茲海峽若被封閉，船商勢必轉向「避險航行」，在油價走高、航程延長、保險成本上揚下，將推升油輪租金、貨櫃運費。（路透資料照）

若封閉 油輪租金、貨櫃運費看漲

〔記者王憶紅／台北報導〕以伊戰火在美國參戰後，伊朗國會批准關閉荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。業內人士指出，荷姆茲海峽若被封閉，船商在策略上勢必轉向「避險航行」，在油價走高、航程延長、保險成本上升下，將推動油輪租金、貨櫃運費上升。

荷姆茲海峽為全球最重要的石油運輸「咽喉點」（chokepoint），每日約有兩千萬桶原油經由該海域運輸，占全球石油海運量的二十％以上，該通道對沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿聯酋與科威特等中東主要產油國至關重要，也是中國、日本、韓國、印度等亞洲國家的重要能源供應鏈。

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業內人士表示，依目前航運市場測算，超大型油輪VLCC平均每艘每日可運輸約兩百萬桶原油，若每日二十艘無法通行，等於每日約四千萬桶的運能需求需重新安排，形成強烈的即期市場波動與替代航線壓力。

改道好望角 航程增50％、15天

若部分油輪因戰事繞開荷姆茲海峽，改道非洲好望角，航線距離將增加約三十％到五十％、航程延長十到十五天，將會顯著推升燃油成本、保險費與人力調度的負擔。

國際貨攬業者也指出，船商除在策略上轉向「避險航行」外，在相關資訊干擾亦損及航程規劃與海上安全下，若衝突持續延燒，未來貨櫃海運運費與供應鏈成本或將進一步攀升。

陽明海運日前也在法說上表示，荷姆茲海峽若封鎖，對海峽以西會造成大影響，在各航商納入航行安全考量下，勢必對中東航線造成衝擊。

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