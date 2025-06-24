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中東衝突升溫 油價、美元驚驚漲

2025/06/24 05:30

週一亞洲股市漲跌互見，台灣則上演股匯雙殺。（中央社）週一亞洲股市漲跌互見，台灣則上演股匯雙殺。（中央社）

伊朗報復行動暫未升級 美股開盤走高 油金漲後拉回

〔編譯盧永山、記者陳梅英／綜合報導〕美國對伊朗三處核設施發動空襲，伊朗揚言封鎖全球最重要的石油運輸水道荷姆茲海峽，部分投資人積極買入避險資產，推升美元對主要貨幣走高；但因伊朗尚未展開大規模報復行動，週一國際股市漲跌互見，歐洲三大股市午盤小跌，美股開盤後走高。油價一度大漲五．七％，之後拉回至平盤，金價也在攀高後回軟。

彭博美元上揚0.6％

週一彭博美元現貨指數一度漲○．六％，來到五月三十日以來最高，因投資人擔憂油價上漲將拉抬通膨，美國聯準會（Fed）將延後降息。三菱日聯金融集團（MUFG）外匯策略師哈德曼（Lee Hardman）表示：「地緣政治高度不確定性，以及引發另一波能源價格飆漲的風險，短期內將提供美元更多的支撐，因Fed不願恢復降息。」

不過，今年以來彭博美元指數仍下跌八．七％，主因市場擔憂美國總統川普的關稅措施可能導致全球經濟放緩。

倫敦布蘭特原油期貨價格一度大漲五．七％至每桶八十一．四美元，之後拉回至平盤七十七美元附近。金價一度漲○．八％至每英兩三三五五美元，但之後回跌○．四％。

台灣上演股匯雙殺

週一亞洲股市漲跌互見，台灣則上演股匯雙殺，台股大跌三一三．七二點，收在二萬一七三二．○二點；新台幣兌美元重貶二．○五角，收在當日最低二十九．七三四元。

主要亞洲貨幣週一全面走貶，以日圓貶勢最重。根據央行統計，昨日截至下午四點止，日圓狂瀉一．三％、韓元大貶○．八九％、台幣重挫○．六九％、新加坡幣貶○．四一％、人民幣小貶○．○二％。

Rapidan Energy Advisers創辦人麥納利（Bob McNally）表示：「投資人正在屏息以待，看以色列或伊朗是否將軍事衝突和政治目標擴大至能源交易，目前兩國都沒有拉動這個引信。如果未來他們依舊如此，油價將繼續回跌。」

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