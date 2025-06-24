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台灣人壽贏領金融論壇 彭金隆推TISA 實踐普惠金融

2025/06/24 05:30

台灣人壽總經理莊中慶（左四）、策略長葉栢宏（左三）、金管會主委彭金隆（中）與跨界意見領袖，暢談變局中的退休理財。（台灣人壽提供）台灣人壽總經理莊中慶（左四）、策略長葉栢宏（左三）、金管會主委彭金隆（中）與跨界意見領袖，暢談變局中的退休理財。（台灣人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據中信金控子公司台灣人壽公布的「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，今年國人退休充裕與信心指數皆不及格，創歷年新低。面對台灣步入高齡化社會，金管會推動個人投資儲蓄帳戶（TISA），期望實現普惠金融，金管會主委彭金隆表示，將提出減免優惠等行政誘因鼓勵民眾參與，幫助國人建構退休第三支柱。

由台灣人壽與政大商學院共同舉辦的「贏領金融論壇」昨日登場，由彭金隆、前國際貨幣基金（IMF）經濟學家艾西亞（Alicia García-Herrero）、退休調查計畫主持人政大商學院金融系教授楊曉文、保發中心董事長黃泓智、台灣人壽策略長葉栢宏、台灣經濟研究院院長張建一等人暢談「銀經濟 富未來」。

艾西亞指出，若民眾想在五十五歲退休，建議至少提前十年開始、自四十五歲啟動退休規劃累積資產，可配置固定收益等抗通膨工具，資產多元配置避免過度持有現金，並關注美元貶值走勢等三方式布局。

楊曉文分析，過去多數民眾退休金仰賴第一層「社會保險」，今年第三層「自備退休金」成為未退休族退休準備主要來源，提醒不要輕忽時間複利的價值，提早開始準備。

退休生活最怕老不健康拖垮家庭經濟，今年調查發現，國人長照風險意識不足，更嚴重低估退休醫療支出，交叉分析發現，親友若有長照切身之痛，民眾想買長照及醫療險的意願和金額就會提高。

葉栢宏以台灣人壽保戶態樣為例，逾三成五十歲以上保戶實支實付理賠金高於五萬元，且隨年齡逐年上升，顯示老後醫療支出為「常態性」風險，抵抗醫療通膨就是要「及早買、主副約搭配買、分批買」，並定期檢視及調整。

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