5月失業率降至3.3% 創25年同月最低

主計總處公布5月失業率3.3％，較4月下降0.02個百分點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布五月失業率三．三％、創二十五年同月最低，較四月下降○．○二個百分點；經季節調整後，五月失業率三．三四％、為二十四年半最低，較四月下降○．○二個百分點。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，目前勞動市場穩定，對等關稅影響尚未顯見，但六至八月適逢畢業季，預料失業率將上升。

根據調查，五月就業人數一一六一．一萬人，月增六千人、年增三．一萬人；一至五月就業人數平均一一六一．二萬人、年增三．二萬人。

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五月失業人數三十九．六萬人、月減三千人，譚文玲指出，五月因工作場所業務緊縮或歇業而失業者降至九．六萬人，為逾一年最低。

按年齡層觀察，五月十五至十九歲失業率八．九四％、二十至二十四歲為十一．四％。主計總處表示，青年族群多為初次尋職，處職場調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，二十五至二十九歲為五．五六％，三十至三十四歲為三．四五％。

至於勞動力低度運用指標，五月四週失業人數為四十．二萬人、月減二千人；工時不足就業人數為十一．四萬人、月減二千人；潛在勞動力人數為十二．九萬人、月增二千人。

譚文玲表示，目前勞動市場情況還不錯，對等關稅影響尚未顯現，部分廠商更因急單帶來正面效益；但六至八月是畢業季，因畢業生投入尋職，預料失業率將呈季節性上升，加上對等關稅豁免期將至，對勞動市場的影響須審慎觀察。

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