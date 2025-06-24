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孤老宅 1年大增逾9萬宅

2025/06/24 05:30

根據內政部不動產資訊平台統計，今年第一季全國僅老人居住宅數高達85.2萬宅，相較去年同期的74.66萬宅，1年大增逾10萬宅、年增近14％。圖為示意圖。（資料照）根據內政部不動產資訊平台統計，今年第一季全國僅老人居住宅數高達85.2萬宅，相較去年同期的74.66萬宅，1年大增逾10萬宅、年增近14％。圖為示意圖。（資料照）

雙北推動青銀共居政策想緩解 成效低落

〔記者徐義平／台北報導〕全國「孤老宅」近一年增加逾九萬宅。根據內政部不動產資訊平台統計，今年第一季全國僅老人居住宅數高達八十五．二萬宅，相較去年同期的七十四．六六萬宅，一年大增逾十萬宅、年增近十四％；僅一名老人獨居的「孤老宅」則超過六十五．五二萬宅，年增九．○四萬宅、增幅逾十六％。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，台灣高齡化問題愈發嚴峻，加上離婚率居高不下，高齡、失婚與喪偶等諸多問題下，使得「孤老宅」成為長期性現象。近幾年來，像是雙北市推動青銀共居想緩解「孤老獨居」等問題，但因跨世代觀念與起居習慣的差異，青銀共居政策成效低落，舒緩「孤老宅」仍有漫漫長路要走。

兩老居住 占比超過2成

根據統計，第一季「孤老宅」占全國僅老人居住宅數比重近七十七％，而兩名老人居住宅數則有十七．七四萬宅、占比超過兩成，三名以上老人宅數約一．七五萬宅、占比逾二％，兩者合計近二十三％，顯見全國僅老人居住宅數中，約每四．三四宅就有一宅是「老老照顧」。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，孤老宅是因為超高齡化、少子女化所伴生的社會議題，不但平均每戶設籍人數越來越少，而且隨時間演進，不但屋老、人也老。

然而，目前在台外籍家庭看護工將近二十二萬人，緩解不少家庭及社會壓力，但艱難的是人力缺口，以及國人仍以居家養老為主，社區、住宿、機構式長照的整合、經營還有很大的推廣空間，也因此，在社區管理或產品設計上面，可提供的改善服務很多。且面對十年後全國人口超過半數是五十歲以上的中高齡族群，如何提供機能便利、服務完整的產品，將是住宅市場競爭、淘汰的關鍵。

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