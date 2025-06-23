〈財經週報-本週熱點〉景氣燈號 有望續亮黃紅燈

對等關稅暫緩引發拉貨潮，可能會逐漸消退，經濟部預估5月製造業生產指數有望連15紅。（中央社資料照）

記者陳梅英／專題報導

由於出口表現續旺、股市回升，預期國發會本週將發布景氣燈號有望續亮黃紅燈；經濟部將發布的工業生產指數連15紅可順利達陣。

根據國發會資料，4月景氣燈號的9項構成項目中，製造業銷售量指數轉呈紅燈，增加1分；股價指數轉呈黃藍燈，減少2分，製造業營業氣候測驗點轉呈藍燈，減少1分，其餘6項燈號維持不變。使綜合判斷分數下降2分至33分，續亮黃紅燈。

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僅管燈號不變，但領先指標轉為下滑、同時指標仍上升，國發會指出，當前景氣維持成長，但需密切關注後市局勢發展。

經濟部本週將有兩項重要數據發布︰一是工業生產指數；另外則是象徵內需的批發、零售及餐飲營業額統計。

5月製造業生產指數 可望連15紅

在工業生產上，經濟部預估5月製造業生產指數有望連15紅，惟成長幅度有放緩跡象，主要是因對等關稅暫緩引發的拉貨潮，可能會逐漸消退，甚至呈現遞減。

根據經濟部統計，因拉貨潮大舉出籠，4月工業生產指數107.51，年增22.31%。其中製造業生產指數108.37，年增23.68%，雙創歷年同月新高，同是連14紅。

4月批發業受到新興科技應用加速擴展以及拉貨潮挹注，也來到1兆2,325億元，創下歷史新高。零售業及餐飲業因出國人潮續增以及國內股市波動影響，零售業營業額轉負成長、餐飲業表現也不如預期。

經濟部預估批發業5月仍有不錯表現；零售業及餐飲業年增幅度將相對平緩。

5月失業率 有機會續降

另外，行政院主計總處將發布5月失業率。依往年經驗，若無意外，應該有機會繼續下降。根據統計，4月我國失業率3.32%、月減0.03個百分點，終止連續2個月上升，續創25年同月最低，顯示我國勞動市場情勢穩定。

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