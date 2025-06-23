〈財經週報-投資觀點〉美國例外主義式微 歐亞市場具增長潛力

投資歐洲及亞洲等評價具上升潛力市場，可望為帶來成長機會，新興市場當地貨幣企業債、歐元、日圓、新興市場貨幣及黃金等資產，有望受惠。（路透）

■王陶沙

隨著美國與各國展開貿易談判，市場情緒暫轉樂觀，惟美國政策的不確定性，持續削弱美國例外論，或使資金由評價偏高的美股，轉向評價相對吸引且經濟有望受惠於經濟刺激政策的歐洲及亞洲新興市場，值得尋求長期增長的投資人留意。與此同時，投資於可提供穩定收益的全球優質股息股票及政府債券，可在風險資產下跌時提供緩衝，降低波動性對整體投資組合的影響。

資金轉投相對具吸引力市場

美國就業數據續展現韌性，關稅引發全球經濟下行的風險得以緩減，但關稅貿易談判仍存變數，聯準會（Fed）傾向維持觀望態度。考慮到美國政策不確定性，及近期全球股市的反彈浪潮，目前對整體股票資產持中性看法，尤其是評價已回到偏高水準的美股。市場關注美國政策及經濟前景的不明朗，或將削弱企業投資及消費信心，甚至影響企業獲利，導致美國例外論持續受到市場質疑，進而促使部分資金從評價偏高的美股轉投其他評價相對具吸引力的市場。

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歐洲央行再降息1碼 歐股可望受惠

歐股可望受惠，雖然歐洲的美國關稅風險未除，惟區內通膨持續回落，歐洲央行如預期於6月再降息1碼，將存款利率降至2%，主要再融資利率降至2.15%，歐洲區內偏低的利率，加上德國計劃增加基建與國防等財政支出，有望刺激區內經濟增長，帶動企業獲利好轉。目前歐股評價仍較美股為低，具潛在上升空間，且歐元匯價有望相對走強，因而相對看好歐股表現。

新興市場是另一焦點，特別是亞洲區內的新興市場，相對看好評價仍較美股具吸引力的中國、印度及南韓市場。其中，最近中國市場的升浪具基本面支撐，更多刺激經濟措施持續推出，有助人工智慧與機械人等科技領域加快發展，經濟發展重心逐步轉向內需消費，有望降低美國關稅影響。印度市場則預期可持續受惠於長期結構性增長趨勢，而南韓市場可望持續受全球AI產業發展所帶動。

看好德國公債

至於債券及其他資產，相對看好政府債，基於殖利率的吸引力及較低的風險，尤其是德國公債。另外，對美國公債持中性看法，並對企業債相對審慎，儘管企業信貸基本面並未轉差，惟信貸利差偏窄，評價不足以彌補宏觀經濟風險。美國例外論消退下，新興市場當地貨幣企業債、歐元、日圓、新興市場貨幣及黃金等資產也有望受惠。

總括而言，從多重資產投資角度，投資於歐洲及亞洲等評價具上升潛力市場，有望為投資人帶來增長機遇，惟關稅風險並未完全消弭，下半年市況仍趨波動，於投資組合內加入全球優質股息股票及債券等收益資產，有助緩衝市場下行風險。與此同時，分散投資於股票、債券、外幣及黃金等多元資產，將可進一步降低整體投資組合所面對的單一資產風險，助投資人應對下半年的市場不確定性。

（作者為富達國際基金經理）

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