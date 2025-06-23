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〈財經週報-投資觀點〉CoreWeave撼動AI雲端版圖：從美國到台灣供應鏈的實體紅利

2025/06/23 05:30

美國的雲端基礎設施新星CoreWeave 憑藉AI 高效能運算模式，改寫雲端市場格局，並 OpenAI簽訂價值約119億美元的5年長約。（彭博）美國的雲端基礎設施新星CoreWeave 憑藉AI 高效能運算模式，改寫雲端市場格局，並 OpenAI簽訂價值約119億美元的5年長約。（彭博）

■邱喜專

AI雲端擴張戰開打，CoreWeave脫穎而出

隨著生成式AI熱潮從模型開發邁入實體應用，背後的算力競賽也悄然升溫。其中，來自美國的雲端基礎設施新星 CoreWeave 成為市場關注焦點。這家新創企業雖未如 AWS、Azure 等巨頭般廣為人知，卻憑藉聚焦 AI 高效能運算的模式，快速改寫雲端市場格局，也為台灣供應鏈帶來嶄新紅利。

CoreWeave在2025 3月完成IPO，並 OpenAI簽訂價值約119億美元的5年長約，年度資本支出預估高達215億美元。另與 Applied Digital簽署兩份15年期、總值約70億美元的資料中心租賃協議，進一步擴張運算能力。不同於傳統雲端服務商，CoreWeave主攻GPU加速的雲端算力，架構以NVIDIA H100為主，服務對象鎖定A 模型訓練、視覺渲染與科學運算等高算力需求領域。其彈性租賃與即時調度的特性，受到眾多新創與科技研發機構青睞，市佔迅速竄升。

台廠硬體供應鏈迎實體紅利

這波實體算力建設的背後，需要龐大伺服器、散熱與電源系統支援，而台灣則正是這條供應鏈中的骨幹角色。

包括廣達與緯穎為主要ODM廠商，奇鋐與雙鴻供應散熱模組，台積電則為NVIDIA H100晶片代工生產關鍵夥伴。供應鏈預估，2025 年CoreWeave的GPU伺服器採購量將成長近三倍，並在奇鋐等財報中可見實質訂單動能。台灣從過去單純硬體代工角色，轉變為 AI 雲端建設的不可或缺一環。

從更宏觀角度觀察，這波資本支出潮也不僅限於CoreWeave。包含微軟、Google Cloud 等巨頭亦積極投入AI伺服器建置。不同於先前炒題材、講願景的階段，2025 年的全球雲端市場，已進入硬體化、設備化階段。此現象將為台灣電子產業帶來中期紅利，也凸顯具備高階製造與交貨彈性能力的重要性。

資本支出熱潮背後的潛在風險

不過，機會背後也蘊含挑戰。CoreWeave雖訂單亮眼，但其財務槓桿高、客戶集中度亦高，若 AI 應用熱度放緩，供應鏈亦需承擔波動風險。此外，雲端資本支出是否能延續，也取決於美國整體利率環境與企業投入 AI 應用的回本速度，這將是觀察產業動能可持續性的關鍵。

從接單到主導，台灣如何再定位？

更重要的是，台灣多數業者在此波成長中仍扮演製造角色，對平台架構與軟體服務參與度仍低。在未來主控權競爭加劇的情勢下，供應鏈不應止步於接單，更須積極思考如何跨足AI雲端平台、資料中心設計，甚至區域型算力服務。唯有從接單走向「共構」與「平台嵌入」，才能在下個 AI 雲端世代中，保住產業的關鍵地位。

結語：CoreWeave的崛起，不只是單一企業的成功故事，而是AI雲端基建浪潮中，供應鏈角色再定位的縮影。對台灣而言，這場從設備到主控的升級戰，才正要開始。AI 雲端背後的主導權競爭，將成為下一階段硬體供應鏈演變的重要觀察指標。

（作者為群益金鼎數位業務處資深副總裁）

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