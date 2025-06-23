〈財經週報-投資觀點〉美國政府團隊支持 加密貨幣市場活蹦亂跳

美國政府商務部長盧特尼克曾與全球最大穩定幣發行方Tether有密切的業務往來，可以看出川普團隊與加密貨幣市場關係密切。（路透）

■王思微

川普團隊與加密貨幣關係密切 明確給予政策支持

作為放鬆金融監管政策的重點之一，加密貨幣市場一直是川普政府明確表態支持的領域，我們也可以從川普團隊與加密貨幣的關係窺見端倪，川普本人不僅曾發行「川普幣」，其家族也投資加密貨幣金融公司「世界自由財務」。此外，商務部長盧特尼克在入閣前任職的投行Cantor Fitzgerald與全球最大穩定幣發行方Tether有密切的業務往來，顯見川普團隊與加密貨幣市場關係之密切。

美債問題難解 財長貝森特寄希望於穩定幣

美國的龐大債務與財政赤字已是目前美國政府最為棘手的問題，美國財政部長貝森特認為，穩定幣可為解決美國的國債問題提供新解方。根據他的預測，穩定幣市場到2028年可達2兆美元，發行商需大量購買短期國庫券作為儲備，填補外國需求下降的缺口，降低融資成本。無論這個方式是否能解決目前的美債的痛點，都暗示了美國政府將為加密貨幣市場提供更多彈性與支持。

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透過美股加密貨幣概念股與ETF 使投資人能夠更安全將其納入投資組合

先前加密貨幣市場最為人詬病的就是其安全性與欺詐問題，曾有多個加密貨幣交易所都曾面臨倒閉或無法出金的問題，最著名的就是2022年當時全球第二大的加密貨幣交易所FTX爆發的弊案。然而，目前美股已有多間大型知名的資產管理機構推出受美國主管機關監管的加密貨幣ETF，台灣金管會也允許符合資格的專業投資人能夠透過複委託交易這些標的。此外，美股亦有許多業務與加密貨幣直接相關的概念股，如穩定幣USDC的發行商今年甫IPO即翻倍大漲。以上產品都提供台灣投資人能夠以更安全、效率地參與加密貨幣市場的途徑。

（作者為統一證券國際財富管理處專業副總）

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