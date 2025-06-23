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〈財經週報-專家筆記〉新興市場本地債券 可能受惠於「美國優先」政策？

2025/06/23 05:30

新興市場本地債券在美元疲弱時期表現優異；資料來源：Bloomberg、路博邁，截至2025年5月16日。新興市場本地債券在美元疲弱時期表現優異；資料來源：Bloomberg、路博邁，截至2025年5月16日。

■王昱如

新興市場本地貨幣債券在全球局勢變化，以及近期美國政策調整的影響下，正成為意想不到的受惠者。該資產類別今年表現亮眼，年初至今已交出8%的回報，超過其他收益較高的固定收益資產類別的三倍以上，如新興市場美元債券、美國及歐元非投資等級債券 。這也標誌著該資產自2010年至2024年表現低迷後的顯著逆轉。

美元疲弱 有助新興市場本地債券表現

我們認為有多項因素可望讓這種領先表現持續：首先，在於美元的動態變化。根據歷史經驗，新興市場本地債券在美元疲弱時期往往表現突出。近期美元走弱，反映了全球貿易及投資流向的轉變—這主要受到美國國際政策方向的變化，以及「回流本土」戰略的推動，促使對非美資產的需求增加。數據也顯示了這一變化：截至2024年，美國的年度淨國際投資部位（NIIP）從2010年的負2.5兆美元，增加至負26兆美元。我們認為，美元目前可能被高估了20%或更多，未來十年平均每年可能會下跌3–4%。

此外，值得注意的是，新興市場貨幣的基本面，與過去相比已更加強勁。美國政策變化帶來的油價下跌，為許多新興市場國家創造了更有利的貿易條件，從亞洲製造業出口國，到拉丁美洲和非洲的金屬出口國皆受益良多。低油價加上來自中國的廉價進口商品，降低了通膨壓力並支撐內需。儘管關稅政策對部分國家造成影響，但新興市場與美國之間的經濟增長差距仍可望保持正值，這一趨勢從歷史經驗來看，通常會吸引外國資金流入。這些動態應能支撐本地貨幣並壓低通膨，從而允許各國央行降低利率提振經濟。

新興市場本地債券 殖利率有優勢

新興市場本地債券的殖利率水準，更進一步強化了其投資價值。全球新興市場本地債券GBI-EM指數的名目殖利率為6%（其中拉丁美洲債券指數殖利率達9%），而且本地債券的實質利率仍遠高於已開發市場的水準。

綜合來看，美元疲弱、新興市場本地債券基本面強勁、以及今年以來的油價低迷等多重有利因素，為新興市場本地債券創造了良好的增長條件。在經歷了3年的資金外流後，本地債券目前投資人的持有比例仍處於較低水準，未來隨著資金回流，該資產可望迎來更大的增長空間。對於尋求多元化配置的投資者來說，新興市場本地債券或許正是值得重新關注的一個選項。

（作者為路博邁投信投資長）

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