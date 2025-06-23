〈財經週報-台股盤勢解析〉掌握2025年下半年投資契機：動盪市場中的多元資產配置策略

美國關稅90天寬限期即將屆滿，若無新協議，這將造成貨櫃運價飆漲73%，港口壅塞。（路透）

■王紹宇

2025年下半年全球經濟充滿挑戰，美國關稅政策、中東地緣政治風險以及央行政策走向皆為市場帶來不確定性，台灣股市相對展現韌性，科技產業在全球供應鏈重組中扮演關鍵角色。投資人應採取多元化資產配置策略，密切關注關鍵經濟指標和潛在風險，以應對市場波動並把握投資機會。

台股相對有韌性 科技業扮演關鍵角色

全球經濟前景在2025年下半年蒙上陰影，美國關稅政策的90天寬限期即將屆滿。若延緩期結束而無新協議，高達145%的對中商品關稅有可能恢復。這將造成供應鏈的「牛鞭效應」，貨櫃運價飆漲73%，港口壅塞。國際模擬分析預測美國主要港口貨運量將大幅增加，而其他地區出口則可能受到抑制。政策將重塑全球供應鏈，尤其東亞出口導向經濟體如台灣、韓國、日本等，其科技電子產業將面臨美國需求下降和供應鏈不確定性上升的雙重壓力。

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地緣政治風險亦不容忽視。以色列與伊朗的緊張關係，以及紅海航運衝突，加劇了市場的不安情緒，布蘭特原油價格已反映約每桶10美元的地緣政治風險溢價，而80%以上的貨櫃航線被迫繞道好望角，導致航運成本激增和全球運力下降。高油價和航運成本將加劇下半年通膨壓力，使各國央行陷入維持高利率或轉向寬鬆的兩難困境，進一步增加市場的不確定性。

高油價和航運成本 增加市場不確定性

儘管全球經濟面臨挑戰，台灣市場仍展現出韌性。台灣5月出口數據，創下歷史新高的517.4億美元，年增率達38.63%，創近10年來的新高凸顯台灣在全球科技產業的領先地位。台灣科技龍頭企業積極投入轉型升級和創新研發，在AI、高效能運算和電動車等新興領域建立了競爭優勢，尤其在先進製程和特殊應用領域的半導體企業訂單能見度保持穩健。此外，台灣企業的供應鏈多元化策略有效降低了對單一市場的依賴，提升了在貿易摩擦下的抗壓能力。

追蹤通膨、就業等指標 可判斷市場走向

展望2025年下半年，投資人需關注以下幾項關鍵風險：美中貿易談判結果、通膨反彈風險、中東衝突升級、各國央行政策轉向以及美元走勢變化。建議投資人密切追蹤通膨數據（CPI、PPI）、就業報告、製造業和服務業PMI、央行政策聲明以及原物料價格走勢等指標，以判斷市場走向。

建議投資人採取多元化資產配置策略，以應對市場波動。可以台灣大型股ETF作為核心配置，佔投資組合的30-40%，並搭配10-20%的高股息ETF、20-30%的債券、10-15%的成長型ETF，以及少量實質資產作為避險。定期定額投資有助於分散短期市場風險，並參與長期市場成長。當市場回檔或ETF價格接近技術支撐位時，可考慮加碼投資。同時，建議保留10-20%的現金部位，以應對突發事件或逢低布局。若國際風險加劇，可增加債券和避險資產的比重；若通膨趨緩且企業盈餘改善，則可提高台股和科技型ETF的持股比例。（作者為富蘭克林華美投信FT臺灣Smart ETF基金經理人）

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