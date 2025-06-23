〈財經週報-熱門族群〉DRAM第三季續漲 記憶體模組廠崛起

DDR4現貨價格第三季將續漲，記憶體模組廠下半年營運看漲。（資料照）

記者洪友芳／專題報導

國際大廠相繼傳出將停產DDR4，轉向生產與AI相關的DDR5、高頻寬記憶體（HBM），加上關稅緩衝期拉貨需求，帶動DDR4掀起惜售潮，市況出現供不應求，現貨價格短線飆漲，業界喊出第三季將續漲，記憶體模組廠下半年營運看漲。

南韓三星、SK海力士與美光等記憶體大廠，甚至中國長鑫存儲紛傳退出DDR4生產行列，將產能轉往生產AI相關DDR5、HBM，加上對等關稅延後掀起急單備貨潮，帶動DDR4惜售，致供應出現缺口，價格節節上升，五月以來，傳出DDR4現貨價漲幅超過50％，部分產品價格甚至罕見超越DDR5。

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記憶體模組廠威剛（3260）指出，受惠於DDR4需求爆棚，公司訂單應接不暇，客戶更願意下大單排隊等出貨，目前公司海外內廠產能擠爆，工廠已連續5個月加班生產，目前訂單能見度已看到9月，預期這將有助公司今年營運挑戰歷史高檔表現。

威剛強調，目前上游原廠對DRAM與NAND Flash價格態度仍相當強勢，特別是已規劃逐步停產的DDR4，值下游提前備貨的強大需求，第三季合約價已喊出調漲30~40%，庫存充沛且採購貨源無虞的模組廠將受惠。

記憶體模組廠創見（2451）也指出，關稅緩衝期間，出現客戶於第二季紛提前備貨，加上原廠陸續表態停產DDR4，使得市場出現搶貨潮，創見近期DDR4訂單量增加1.5至2倍之多，預期需求將持續到下半年，且市況供不應求推升報價上揚，預期有助帶動下半年營運顯著成長。

市場日前傳出，南亞科（2408）生產的DDR4在台廠中相對較多，因應市況短缺，產能改調配多產DDR4，但訂單超過產能。因此，通知客戶暫停報價。南亞科上週股價收58.9元，自五月以來，價量俱揚，股價漲幅超過六成。南亞科原估今年第四季才可能轉虧為盈，是否隨市況熱絡而提早轉獲利，有待觀察。

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