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〈財經週報-熱門族群〉勤誠逼近500元大關 機殼廠跟著驚驚漲

2025/06/23 05:30

AI伺服器需求續熱，伺服器機殼大廠勤誠股價一度逼近500元大關，創新天價。（資料照）AI伺服器需求續熱，伺服器機殼大廠勤誠股價一度逼近500元大關，創新天價。（資料照）

記者歐宇祥／專題報導

AI伺服器需求續熱，市場看好下半年出貨持續暢旺，帶動AI供應鏈股價轉強，上週伺服器機殼大廠勤誠（8210）股價帶量走高，一度逼近500元大關，創新天價、週漲幅近24%，帶動機殼族群勁揚，同為伺服器機殼供應鏈的營邦（3693）也週漲逾17%、晟銘電（3013）漲逾11%，旭品（3325）也週漲逾5%。

儘管美國關稅尚未底定、增添大環境不確定性，不過AI伺服器需求始終強勁。輝達（NVIDIA）GB系列伺服器陸續問世，有望持續帶動供應鏈營運，法人預估，因組裝廠進度加快，上半年GB200伺服器出貨量將達7,000櫃，下半年出貨持續轉強，帶動供應鏈營運。

勤誠受惠AI伺服器需求，營運節節高升，該公司表示，儘管5月受到匯率波動影響，不過AI、通用型伺服器需求雙雙回溫，全球產能佈局也快速推進，第二季營運樂觀看待。法人認為，勤誠高U數（機架單位）產品需求仍強勁、機櫃等新產品下半陸續挹注，後續營運正向。

晟銘電上週股票交投轉熱，19日當沖成交量達4.5萬張、佔比高達75%，引起股價震盪。不過在營運方面，該公司看好GB200、GB300伺服器動能在下半年轉強，可望帶動產品需求，推升營運逐季成長，也期望水冷機櫃下半年發酵，加上泰國廠預計7月量產，強化成長動能。

營邦營運續向上 首季EPS8.43元

營邦近年營運也持續向上，今年第一季稅後淨利3.62億元，每股稅後盈餘（EPS）8.43元，前5月累計營收為36.4億元、年增28%，也創同期新高。董事長梁順營在年報營業報告書中指出，將更加努力擴展國外市場及新產品開發，從景氣、市場行情來看，今年預期銷售數量將較去年增加。

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