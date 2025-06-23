〈財經週報-大老闆把脈〉股東會大老闆上場 為川普2.0瘋狂時代把脈

聯發科董事長蔡明介表示，ASIC從明年開始逐年成長，將成為聯發科重要成長引擎。（資料照）

台積電董事長魏哲家︰先進製程漲價因應 獲利仍會續創新高

記者洪友芳／專題報導

「護國神山」台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家指出，新台幣急升值對台積電有影響，對策就是努力賣到該有的價值；對於關稅，他擔心恐衝擊世界經濟下滑，但因AI需求強勁，他有信心今年公司營收與獲利仍會續創新高，營運展望不變。

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台積電今年營收仍維持以美元計約年增24％至26%，不過新台幣每升值1%，影響台積電營業利益率會降低0.4個百分點。魏哲家表示，以台積電年營收約3兆元計算，台幣升值影響很大，對策就是「努力做」，將技術維持世界第一，「賣應有的價值」。此暗示台積電先進製程將漲價，以維持獲利目標。

川普擬提高關稅，魏哲家表示，出口商沒有被課稅的問題，但關稅會使物價提高、需求降低，台積電的生意有可能受影響，「唯一會怕的是世界經濟往下調」，但AI需求仍非常強勁到供不應求，今年公司營收與獲利還是會創新高，並為股東創造更大價值。

華邦電董事長焦佑鈞︰下半年景氣走勢 目前還看不清楚

記者洪友芳／專題報導

記憶體廠華邦電（2344）董事長焦佑鈞預期，新台幣將持續走向升值，短期走勢要看央行，華邦電因應台幣升值是自然避險或以美元支付資本支出解決；至於下半年景氣走勢，目前還看不清楚。

焦佑鈞指出，台灣人很有錢，過去兩年都換美元去定存，加上AI基礎建設靠台灣供應鏈，這顯示新台幣將持續走向升值，企業因應匯率變化就是要提升生產力，創造附加價值。

對於下半年景氣，焦佑鈞說，「我們現在是得過且過」，因目前急單多，主要來自對等關稅暫緩、客戶趕在暫緩期下單拉貨，對於下半年走勢，目前看不清楚。

焦佑鈞並指出，全球化改走在地化，因此華邦電已在美國德州設立一個辦公室，未來將會再擴充人力，子公司新唐（4919）評估在加拿大設立研發據點，以掌握AI與美國重返製造的相關商機。

聯發科董事長蔡明介︰ASIC後市可期 明年開始逐年成長

記者卓怡君／專題報導

IC設計龍頭聯發科（2454）董事長蔡明介面對全球關稅大戰帶來的不確定性，強調正與全球供應鏈與客戶緊密合作，仔細監控庫存，小心管理營運狀況，同時全力布局未來成長引擎。

蔡明介指出，聯發科過去多年發展，從消費性電子的邊緣端（Edge）出發，累積設計能力與IP（矽智財），聯發科已從邊緣端再到雲端，現在已看到雲端資料中心成長機會，也有資料中心實際客戶接洽中。根據市調機構預估，2028年雲端ASIC（特殊應用晶片）規模逾400億美元，這是未來機會，預估ASIC從明年開始逐年成長，成為聯發科重要成長引擎。

臻鼎董事長沈慶芳︰重塑PCB產業結構 衝刺AI商機

記者卓怡君／專題報導

PCB大廠臻鼎-KY（4958）董事長沈慶芳對於美國總統川普發動的關稅大戰冷靜看待，沈慶芳直言，「公司只能每天做好該做的事」，AI發展仍處於起步階段，未來勢必徹底改變並重塑產業結構，為PCB產業帶來前所未有的應用機會與技術革新。

沈慶芳指出，為回應全球供應鏈「在地化」與「區域化」的趨勢，公司積極推進全球產能布局，在中國、泰國、高雄建置高階產能，同時加速導入智慧工廠，強化全球各廠區的營運效率與競爭優勢。面對AI應用蓬勃發展所帶來的市場機會，持續以「佈局全球，發展高階」為核心戰略方針，公司亦大舉投入研發資源，與國際一流客戶攜手開發次世代AI應用產品，讓臻鼎在AI世代持續扮演供應鏈中的關鍵角色。

鴻海董事長劉揚偉︰搶先布局全球區域製造 強化彈性與應變速度

記者方韋傑／專題報導

電子大廠鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，各大國際研究機構針對今年的全球經濟成長表現，做出謹慎樂觀的判斷，普遍預測全球經濟增長將在2.7%至3.3%區間，較去年略為下調。對等關稅、匯率波動與主要央行貨幣政策調整將是今年主要不確定性。雖然環境挑戰加劇，但鴻海集團仍保持審慎樂觀。

劉揚偉認為，現在的大環境突顯各國和企業政策應對能力的重要性，要逐步建立本地化的研發與營運能力，面對地緣政治與經貿波動時，才能具備更強的抗壓性。鴻海早在5至6年前，規劃具備前瞻性的全球區域製造布局，積極建構分散式供應鏈體系，不僅分攤政治風險，也有助於就近服務客戶，強化彈性與應變速度。

和碩董事長童子賢︰美關稅將內部財政問題外部化

記者方韋傑／專題報導

電子大廠和碩（4938）董事長童子賢表示，美國並非貧窮國家，而是「不願繳錢的富人」，並形容美國是「地球村最富裕的大樓，卻說管理費不夠」，欲以關稅與減稅擴支方式轉嫁內部財政問題，將「內部問題外部化」。

童子賢指出，美國有逾3.4億人口，人均所得高達8萬2,200美元，遠高於德、日、韓，仍為全球最富有國家。若美國這棟大樓的每戶平均收入這麼高，卻說繳不起管理費，這樣的邏輯恐怕難以成立。

童子賢觀察，美國企業與民間負債水位穩健，並未陷入財務危機。真正問題在於政府稅制結構扭曲、所得稅率偏低，與支出擴張矛盾並存，儘管台灣不便干預他國內政，但也應該把握機會，從中觀察借鏡，審慎思考自身公共財政與產業政策安排。

緯創董事長林憲銘︰持續加碼北美 德州新廠明年啟用

記者方韋傑／專題報導

電子大廠緯創（3231）董事長林憲銘表示，儘管地緣政治與關稅變數加劇，全球供應鏈重組趨勢明確，但今年AI伺服器出貨仍可望維持強勁成長動能。緯創持續加碼北美布局，德州達拉斯新廠將成為高效能運算（HPC）產品關鍵據點，預計明年啟用。

林憲銘指出，企業AI轉型趨勢明確，終端剛性需求不減，台灣供應鏈與美系客戶合作關係更加緊密，有利帶動營運擴張。他直言，今年的地緣政治與關稅議題比以往更複雜，自由貿易假設已難成立，企業應將國際政治納入營運核心思維，強化全球布局與策略敏捷度，才能在高變動環境中建立競爭護城河。

大立光董事長林恩平︰生產基地都位於台灣 受匯率波動衝擊大

記者歐宇祥／專題報導

近期總經動盪，光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）董事長林恩平表示，儘管客戶拉貨動能如往年般在旺季前逐漸轉強，但受美國關稅政策、匯率影響，下半年「沒有樂觀理由」；且因大立光生產基地都位於台灣，受匯率波動衝擊大，無法避免地產生匯損。

蘋果iPhone新機一向在第三季上市，第二季末、第三季拉貨會持續轉強，而第四季拉貨動能則需看iPhone銷售狀況，最終左右光學廠全年表現。此外，美國市場佔iPhone銷售比重約3成，但關稅政策恐衝擊美國終端消費，連帶壓抑蘋鏈表現。林恩平指出，客戶訂單會視市場狀況即時調整，現整體需求仍有不確定性。

展望後市，林恩平指出，因新機備貨，6、7、8月客戶拉貨動能將逐漸增強，產能逐漸拉滿，預期到第三季就會滿載，台中新廠並在第三季底完工，擴充鍍膜產能。

裕民總經理王書吉︰散裝市場供給增加有限 下半年會變好

記者王憶紅／專題報導

散裝航商裕民航運（2606）總經理王書吉說，針對美中貿易限制、美國擬課港口費、紅海危機與能源運距拉長等短期不確定因素，公司採取審慎因應策略，並透過燃油長約鎖定成本、將碳策略納入營運決策，有效管理油價波動與環保法規所帶來的風險。

王書吉說，美國關稅戰讓市場沒有信心，對散裝產業不利，且中國經濟復甦緩慢，今年散裝市場不會比去年好，但目前船齡15-20年以上的散裝船占比25%，考量環保法規日趨嚴謹，老船將陸續退出市場，而新船訂單則是有史以來最少。換言之，散裝市場供給增加有限，再加上市場不時有驚喜，以及西非新礦場11月開始生產，相信下半年情況會改變。

陽明董事長蔡豐明︰供應鏈版塊移轉 強化南北向市場布局

記者王憶紅／專題報導

貨櫃航商陽明（2609）董事長蔡豐明指出，關稅戰、地緣政治緊張局勢升溫等因素，加劇全球經貿發展不確定性，對海運市場挑戰很大，陽明會隨時掌握全球供應鏈版塊移轉，並搭配市場貨量成長潛力，強化南美、南亞等南向市場布局，並透過中長期布建多元船型之計畫，優化亞洲區間、歐洲東西向與中南美洲南北向航線運力。而海運市場是以美元報價以及採購，整體而言，針對匯率屬自然避險。

蔡豐明說，目前的中長期造船計畫，船型涵蓋2000TEU（20呎櫃）-2萬TEU，其中，2萬TEU大型貨櫃輪將是首度打造，目標是要在2032年船隊總運力擴大至110萬-130萬TEU，成長幅度達60%，7年後的全球市占率從目前2.2%，提升到2.8-3%。

統一董事長羅智先︰未來不確定性增加 多儲備糧草

記者楊雅民／專題報導

統一（1216）集團董事長羅智先表示，受到美國對等關稅與台幣兌美元匯率急升影響，確實感受到消費信心在下降，可能是對未來的不確定性增加，多儲備一些「糧草」。

他直言，現在關稅、匯率等國際情勢不確定性變化太大，很難預測，只能把自己體質調整好；有時候晚上很難睡覺，必須要關注「另外一邊」的新聞，不然早上才看到已經太遲了。

羅智先認為，關稅衝擊不會是第一波，影響只是時間的問題，遲早會感受到，過去每一年都覺得蠻辛苦的，現在回首一看，其實一年比一年更辛苦，今年景氣不確定的因素更多。

雖然全球景氣不好，各項主要原物料還是不斷上漲，有些上漲的幅度翻倍，但原物料上漲還可預期，匯率的衝擊比原物料上漲來的更嚴肅，「第二季比較看得出來匯率造成的影響」。

對於外界變化，統一集團一貫走穩定的路，不喜歡有太多的驚奇，路程中產生很多變數，對大家都不好，但有些事情擔心也沒用，只希望這些驚奇是在可以承擔的範圍內。

和大集團董事長沈國榮︰關稅避過了 匯率沒辦法控制

記者楊雅民／專題報導

汽車零組件廠和大（1536）集團董事長沈國榮表示，下半年產業景氣主要會受到美國對等關稅、匯率，以及特斯拉執行長馬斯克的佈局等3個面向影響。

他說，美國4月初引發關稅亂流，而7月9日是關稅緩衝期的期限，屆時美國是全面啟動對關稅政策、部份執行或不能執行，大概就會明朗化，關稅風暴應該會結束。

沈國榮指出，關稅影響是短暫的，只要關稅確定，企業也可以進入有預測的未來，關稅增加的成本，美國客戶願意吸收，但「關稅避過了，匯率沒辦法控制」。台幣兌美元匯率急升，美國客戶根本不想談匯率，認為匯率部份雙方要各自避險，沒得談。

另外，中國電動車品牌比亞迪衝得很快，暢銷的車款一台只要5.6萬人民幣（約新台幣23萬元），比任何汽車都便宜，特斯拉受到很大衝擊，川普卻取消美國電動車購車補助；因此後續馬斯克對特斯拉電動車的佈局，及美國對電動車的補貼政策如何，都會影響台廠特斯拉供應鏈的營運表現。

大成集團董事長韓家宇︰科技廠赴美設廠 亞洲食品需求續攀升

記者楊雅民／專題報導

食品廠大成（1210）集團董事長韓家宇指出，今年國際情勢多變，台灣消費緊縮的情況感覺還好，但中國「內捲」嚴重，消費緊縮比較明顯，美國今年有些行業也不好做。

韓家宇指出，今年大宗物資價格相對平穩，台灣進口黃豆、玉米、小麥的大宗物資業者，受惠於台幣兌美元升值，短期可望有匯兌收益；長期而言，台幣兌美元升或貶影響不大，是看供需。

至於中國市場目前仍處於嚴重內捲的情況，尤其餐飲業內捲很嚴重，低價才賣得出去，過去獲利很好的星巴克、85°C都受到蠻大的影響；台商化工、水泥、紡織業也面臨中國量大、低價的競爭壓力。

至於美國市場，過去沒信心開拓，主要是進入美國最缺的是不熟悉銷售渠道和市場，大成去年歪打正著，買了美國德州Amy Food食品加工廠，主要生產厚皮春捲。現在美國市場對亞洲食品、中華食品需求大增，通路銷售非美國食品櫃位已高占一半，Amy Food銷量已供不應求，加上台積電等台灣科技大廠紛紛前往德州設立據點，亞洲食品需求可望持續攀升。

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