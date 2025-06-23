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〈財經週報-時事求是〉下半年的機會

2025/06/23 05:30

從目前股市、匯率、出口、外銷訂單等各方面表現來看，台灣下半年經濟能否突圍，恐怕仍要寄望於因AI發展而加速成長的相關電子業了。（資料照）從目前股市、匯率、出口、外銷訂單等各方面表現來看，台灣下半年經濟能否突圍，恐怕仍要寄望於因AI發展而加速成長的相關電子業了。（資料照）

■魏錫賓

從目前的股市、匯率、出口、外銷訂單等各方面表現看，台灣經濟似乎正處在一個美好的時刻；不過，中東衝突加劇、俄烏戰爭未解、對等關稅高稅率壓境，美國總統川普就任後隨時拋出的不確定性，都還在構築著成長的障礙。下半年經濟能否突圍，除了受外在環境是否趨穩影響，還繫於AI需求帶出的電子產業動能強度。

再過2個多星期，就到了美國總統川普為對等關稅設定的暫緩期限，除了川普在6月16日簽署行政命令執行完成談判的美英貿易協議外，其餘國家都還未正式宣布與美國的談判結果。關稅不確定性對金融市場的衝擊，雖暫時被時間沖淡，但還未被化解。

2025年4月中，世界貿易組織（WTO）因關稅不確定性，將貿易成長率下調約3個百分點，預測今年的全球貿易將呈現負成長。以2024年全球商品貿易出口總額24.4兆美元計算，較原預測減少3%，代表著消失了7,320億美元的出口，且主要是跟美國有關。這幾年台灣出口到美國的金額大幅成長，機會中也隱藏著威脅。

關稅雖向進口商課徵，但依議價力量的強弱，他們可能要求出口商分攤，另消費者的需求也可能受漲價衝擊，因此，企業都緊跟著對等關稅的談判進度；匯率則因5月初的新台幣跳躍式升值而引起騷動，關注程度一樣居高不下。二者都直接與廠商的營收與獲利有關。

關稅與匯率的未來變化，可以形成許多種組合。在對等關稅部分，可能在7月初未達成協議，繼續課徵10%的基本稅率，或是達成協議，但稅率較高或低；而匯率則是持續性的波動，不會在某一時間停止振盪。對廠商來說，如果對等關稅沒有延期，此部分的不確定性消失，在重組定價結構後，可用商業手段重建供應鏈，因應新的遊戲規則，不管是降成本或是轉換出口市場、選擇新設廠地點，至少有了確定的依據。至於要因應從不停止變動的匯率，或許是要重新考量避險需求，但這一部分本就一直是經營者要面對的風險。

產業發展有短期波動，也有長期趨勢。振盪是免不了的，但商業規則在重新歸由商業界訂定後，愈是強勢的企業，愈有應付變局的能力。過去10年，台灣外銷訂單成長約25%，資訊通信與電子產品訂單增加超過55%，二者占總訂單的比例從略超過50%，成長至約67%，即使肺炎疫情重創產業供應鏈，但電子業從遠距生活中更加茁壯，即使現在也受到關稅提高與匯率變化的衝擊，仍最有餘裕因應。

除了關稅稅率及匯率之外，提前拉貨的影響，也是下半年能否維持較佳成長的關鍵，要扺銷預先消費或囤貨的衝擊，需要有意外的需求，這一部分恐怕仍要寄望於因AI發展而加速成長的相關電子業了。

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