〈財經週報-大老闆把脈〉關稅+匯率瘋狂時代 13大老闆上場把脈

美國總統川普關稅一變再變以及新台幣升值，使得今年股東會上，「關稅」與「匯率」成為大老闆必談的關鍵字。 （彭博）

記者卓怡君／專題報導

美國總統川普上任後，為了改善美國貿易赤字與持續累績的美債祭出險招，化身黑天鵝，瘋狂與全球為敵，在4月時祭出「對等關稅」，令全球陷入大混亂，且因川普關稅一變再變，全球供應鏈進退兩難，企業大老闆忙著和客戶洽談因應對策，因關稅進一步推高通膨，美元走弱，迫使新台幣升值。今年股東會上，「關稅」與「匯率」成為大老闆必談的關鍵字。面對下半年景氣，因「瘋川」難以預測，大老闆只能做好該做的事。

魏哲家信心滿滿 林恩平直言沒有樂觀理由

各家企業大老闆即使身經百戰，面對川普的多變，也只能邊走邊看，對後市景氣看法分歧，台積電（2330）因掌握AI（人工智慧）趨勢，董事長魏哲家對未來信心滿滿；反觀有「老實樹」之稱的大立光（3008）董事長林恩平，卻直言下半年沒有樂觀的理由。不過現階段大老闆唯一的共識就是「匯率的壓力比關稅更沉重」。

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魏哲家在股東會有問必答，老神在在。面對川普的關稅大刀，魏哲家一點也不怕。魏哲家說，台積電生意很好，未來5-10年展望也非常好，AI供不應求，正努力增加產能讓客戶滿意，「台積電什麼都不怕，只怕全世界經濟往下調」，甚至喊話股東，多買股票不會錯。不過，台積電不怕關稅卻怕匯率，新台幣每升值1%，台積電營業利益率就會下降0.4個百分點。

林恩平坦言，光是關稅及匯率兩個因素夾擊，下半年就沒有樂觀的理由；華邦電董事長焦佑鈞則指出，最近有很多急單，但下半年景氣仍是未知數，「有一天好日子，趕快過一天好日子，明天怎麼樣，明天再說，現在無法預測未來，大家不知道未來會怎樣，大概只有川普知道。」

羅智先︰匯率問題比關稅問題更嚴肅

統一（1216）集團董事長羅智先表示，匯率問題比關稅問題更嚴肅，不是任何一個經濟體可以個別掌控，以5月初新台幣突然升值的那兩天為例，統一集團有些關係企業剛好買原物料，什麼事情都沒做錯，一個晚上就損失幾千萬元。

鴻海（2317）董事長劉揚偉認為，今年全球政經變動劇烈，對等關稅、匯率波動與主要央行貨幣政策調整是主要的不確定性因素，雖然環境挑戰加劇，但鴻海集團仍保持審慎樂觀。

沈慶芳︰每天做好該做的事

臻鼎（4958）董事長沈慶芳強調，「公司只能每天做好該做的事」，AI發展仍處於起步階段，未來勢必徹底改變並重塑產業結構，為回應全球供應鏈「在地化」與「區域化」的趨勢，公司積極推進全球產能布局，為AI時代做好準備，成為引領AI應用發展與全球PCB產業升級的關鍵領導者。

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