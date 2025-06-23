就業不如家裡蹲 中國興起「全職乖孫」

繼「全職兒女」之後，中國又悄悄興起一種新職業「全職乖孫」。圖為示意圖。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《星島日報》報導，繼「全職兒女」之後，中國又悄悄興起一種新職業「全職乖孫」，在一些就業受挫的年輕人看來，與其待在大城市裡混日子，不如回家盡孝，因為「老人也得請護工，找外人終究不放心，還不如我這個孫女來打這份工」。

求職難 「全職兒女」後又有新職業

近年來中國每年從大學畢業的人數都超過一千萬人，今年更高達一二二二萬人，再創歷史新高。而因中國經濟持續低迷，許多人畢業即失業，因此回老家當陪伴父母的「全職兒女」，現在更有人在爺奶的召喚下，回老家當「全職乖孫」。

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有「全職乖孫」在社群媒體發文說：「本人女，二十六歲，畢業一年在家考研、考公兩年了還沒能上岸，喜歡的工作也沒找到，爺爺聽說了給我打電話說：你給我伺候好了多活兩年，比你出去幹點啥都強。現在我爺爺退休金一個月一萬（人民幣），他三千我七千。他不再是空巢老人，我也解決了就業問題。」

不少「全職乖孫」在社群媒體上分享照護老人的日常，從買菜做飯、打掃房間到陪伴逛街喝奶茶，一起練瑜珈，強調「服務周到、提供情緒價值，讓老人幸福滿滿」。

報導指出，相較於「全職兒女」在家陪伴五、六十歲的父母而常被譏諷為「精緻啃老族」，照顧年邁體弱甚至失能老人的全職孫輩，則常被誇懂事孝順，「連父母也不會理直氣壯地催你找工作，因為他們明白你不是在逃避社會，而是在替他們盡孝」。

還有「全職兒女」跳槽成為「全職乖孫」，因為發現照顧根本不需要被照顧的父母會感到虛度光陰，而爺奶似乎時刻都要幫忙。

16～24歲青年失業率15.8％

無論是「全職兒女」或「全職乖孫」現象，都反映中國年輕人的就業困境。今年四月，不含在校生的十六至二十四歲中國青年失業率為十五．八％。

「全職乖孫」雖被稱讚為一步到位解決養老和就業問題，但很多網友卻說當「全職乖孫」的門檻太高，「多少人能有個退休金高到能養活你的爺奶？」「我的農民爺爺，養老金才一百多元。」

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