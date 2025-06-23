經濟差、人口減 中國新屋需求降1/4

高盛估計，二○二○年代人口減少，將導致中國住房需求每年減少五十萬戶。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產行業從二○二○年底以來低迷至今，加上中國人口減少，為仍在谷底的房市蒙上陰影。高盛估計，未來幾年中國城鎮新建住宅需求仍將被抑制在每年五百萬戶以下，僅二○一七年高峰時期二千萬戶的四分之一。

人口將從14.1億 降至2035年13.9億

高盛經濟學家發布報告表示：「人口減少和都市化放緩，意味著未來幾年中國對住房的需求將下降。」經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰也表示，根據世界銀行數據，到二○三五年，中國人口預計將從十四．一億人降至十三．九億人以下，原因是新生兒數量減少，以及人口老化導致的死亡率也將上升。

請繼續往下閱讀...

過去三年，中國人口一直在減少，中國政府二○二四年公布的數據顯示，由於出生率下降，中國人口比前一年減少一三九萬人。

2020年代 住房需求年減50萬戶

高盛估計，二○二○年代人口減少，將導致中國住房需求每年減少五十萬戶；二○三○年代將減少一四○萬戶。而在二○一○年代人口穩步增長時，住房需求每年則增加一五○萬戶。

儘管中國政府二○一六年放寬一胎化政策，但中國的生育率持續下降，在收入成長停滯、就業前景不穩定和社會保障體系薄弱的情況下，儘管北京當局祭出現金誘因，中國年輕人不願生養更多小孩。

徐天辰指出，北京鼓勵生育政策效果有限，因為這些政策沒有解決一些根深柢固的問題，例如生養小孩的高經濟成本，以及人們為了生活而推遲結婚的傾向。

受出生率下降影響，過去兩年中國全國關閉近三．六萬家幼兒園，學前教育學生人數減少一千多萬人；同樣的，二○二二至二○二四年，小學數量減少近一．三萬間。

這個現象對學校週邊的房市產生連鎖反應，過去因對優質公立學校的強勁需求，這些住房市場的價格一度上漲。大和資本市場中國房地產分析師吳威廉（音譯）表示，隨著人口減少和地方政府縮減學區招生政策，這些房屋的附加價值已開始下降。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法