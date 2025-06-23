晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

經濟差、人口減 中國新屋需求降1/4

2025/06/23 05:30

高盛估計，二○二○年代人口減少，將導致中國住房需求每年減少五十萬戶。（彭博資料照）高盛估計，二○二○年代人口減少，將導致中國住房需求每年減少五十萬戶。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產行業從二○二○年底以來低迷至今，加上中國人口減少，為仍在谷底的房市蒙上陰影。高盛估計，未來幾年中國城鎮新建住宅需求仍將被抑制在每年五百萬戶以下，僅二○一七年高峰時期二千萬戶的四分之一。

人口將從14.1億 降至2035年13.9億

高盛經濟學家發布報告表示：「人口減少和都市化放緩，意味著未來幾年中國對住房的需求將下降。」經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰也表示，根據世界銀行數據，到二○三五年，中國人口預計將從十四．一億人降至十三．九億人以下，原因是新生兒數量減少，以及人口老化導致的死亡率也將上升。

過去三年，中國人口一直在減少，中國政府二○二四年公布的數據顯示，由於出生率下降，中國人口比前一年減少一三九萬人。

2020年代 住房需求年減50萬戶

高盛估計，二○二○年代人口減少，將導致中國住房需求每年減少五十萬戶；二○三○年代將減少一四○萬戶。而在二○一○年代人口穩步增長時，住房需求每年則增加一五○萬戶。

儘管中國政府二○一六年放寬一胎化政策，但中國的生育率持續下降，在收入成長停滯、就業前景不穩定和社會保障體系薄弱的情況下，儘管北京當局祭出現金誘因，中國年輕人不願生養更多小孩。

徐天辰指出，北京鼓勵生育政策效果有限，因為這些政策沒有解決一些根深柢固的問題，例如生養小孩的高經濟成本，以及人們為了生活而推遲結婚的傾向。

受出生率下降影響，過去兩年中國全國關閉近三．六萬家幼兒園，學前教育學生人數減少一千多萬人；同樣的，二○二二至二○二四年，小學數量減少近一．三萬間。

這個現象對學校週邊的房市產生連鎖反應，過去因對優質公立學校的強勁需求，這些住房市場的價格一度上漲。大和資本市場中國房地產分析師吳威廉（音譯）表示，隨著人口減少和地方政府縮減學區招生政策，這些房屋的附加價值已開始下降。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財