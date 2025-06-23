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房市降溫 前4月買賣移轉年減24％

2025/06/23 05:30

房產業者預期今年「房市體感溫度」將會相當冰冷。（記者徐義平攝）房產業者預期今年「房市體感溫度」將會相當冰冷。（記者徐義平攝）

業者預期 今年房市相當冰冷

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部統計，今年一至四月全國買賣移轉棟數約八．四六萬棟，對比去年同期的十一．一六萬棟減少逾二十四％。房產業者指出，去年全國買賣移轉棟數超過三十五萬棟、為十年來最高，但今年房市買氣明顯縮手，預期今年「房市體感溫度」將會相當冰冷。

今年前四月買賣移轉棟數下滑，但第一次登記棟數卻年增近十％，顯示需求端明顯縮手，供給端卻持續放大量。今年無論預售或中古屋買氣均較預期差，馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，傳統購屋旺季三二九檔期也平靜無波，即便有交屋潮挹注，全年買賣移轉棟數有很大機率失守三十萬棟，但房價仍在平盤游移，各都會區房價走勢分歧，房市暫時看不到春燕回歸跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市交易主要受到房貸緊箍咒影響，非自用需求也退場，預料後續將進入盤整期，短期房價漲多區、過去非自用買盤多的區域，未來壓力相對較大，但今年第四季還是有機會看到自用慢慢回流。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，近幾年因為住宅新增供給暴增，交屋潮陸續灌入建物買賣移轉棟數，虛增的前期交易數據撐起移轉棟數創十年新高，也使中古屋市場交易冷清的狀況難被呈現。

但從去年房屋待售物件荒，到今年待售量充分，甚至開價持續往下修正，且房仲人員紛紛走上街頭發傳單、寄開發信的現象來看，買方市場態勢非常明確。不過，銀行雨天收傘，成交門檻不但要看買方身分，還要審慎評估收入、債務等確認貸款條件，讓房市已不再只是價量表現的市場問題，還牽涉到買方購買力、信用條件的基本面問題，因此短期賣方想要順利去化，變數更多，交易糾紛也將會更多。

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