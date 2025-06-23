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10年增逾百萬新屋 最大交屋潮湧現

2025/06/23 05:30

過去10年全國第一次登記建物數量與面積過去10年全國第一次登記建物數量與面積

近3年單一年度新屋數量比10年平均量多 去年更高出逾27％

〔記者徐義平／台北報導〕過去十年全國第一次登記建物超過一二八萬棟、新增供給面積近一千萬坪，新增建物面積超過八十六棟台北一○一大樓；且過去三年單一年度新屋數量比十年平均量還要多，去年更高出逾二十七％。

前4月年增近10％ 供給高峰未到

根據統計，今年前四月全國第一次登記建物高達五．三一萬棟，較去年同期增加近十％，顯見這一波新屋供給潮還未達到高峰，仍處於現在進行式。

房地合一稅閉鎖期 新成屋賣壓降

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，按早期房市經驗，交屋量越大則賣壓會越大，必然對房價產生抑制作用；但近幾年並未發生，推測原因可能與房地合一稅重稅閉鎖期拉長至五年有關，尤其五年內短期買賣面臨三十五％至四十五％的超重稅率，導致多數屋主延長房屋持有年限，變相降低新成屋的賣壓。

根據內政部統計通報，二○一五至二○二四年，第一次登記建物累積達一二八．一四萬棟、總面積九六九．五三萬坪，換算十年均線平均一年有十二．八一萬棟，而二○二二至二○二四年更全數超越十年均線。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，觀察近幾年房地合一稅制繳稅情形，持有五年以上、適用稅率二十％的住宅交易占比越來越高，顯示該稅率是多數屋主較能接受。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，本世紀以來最大量的交屋潮正在上演，但資金政策性緊縮以及信用資源的排擠與搶奪，不只讓建商、買方、銀行形成三方拉鋸，更讓預售市場也不開心，尤其開工推案被上緊發條，銷售狀況卻是腰斬再腰斬。

因此，建商購地動作也紛紛轉為都更、危老、合建、聯開案等策略，主要是降低土地持有成本，而推案房價不但開始修正，議價空間也逐漸拉大，甚至增加家電或裝修補貼。目前房市考驗建商財務能力，越來越多等著交屋的買方面臨斷頭風險，部分建商也被迫走上鋼索。

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