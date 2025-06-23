戰爭利空籠罩 台股短線難躲修正

投顧預估台股短線將有一波修正，大盤難逃國際賣壓。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕美國空襲伊朗核設施，加上對等關稅暫緩即將到期，雙重利空讓台股籠罩陰影。投顧表示，由於市場前景充滿不確定性，加深投資人疑慮，預估台股短線將有一波修正，大盤難逃國際賣壓，投資人宜採取保守操作。

投顧表示，中東局勢是市場焦點，以色列調轉槍口指向伊朗，連連摧毀伊朗軍事設施，引發避險情緒升高，包括布蘭特原油已有兩成漲幅，扭轉年初以來的跌勢。

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台新投顧表示，外資六月再度轉賣，投信買超力道轉強，現在最大變數就是中東情勢變化，由於關稅戰變數尚未塵埃落定，不確定性恐拖累實質投資速度；台股本益比已高於長期均值，且近期盈餘成長率遭下修，將不利於本益比擴張。

根據統計，今年以來，主要亞股表現依序是韓國上漲二十五．九四％位居第一名，香港上漲十七．三％、越南漲六．五二％、新加坡則小漲二．五三％；菲律賓小跌二．九％、日本下跌三．七四％、台股跌四．三％及泰國下跌二十三．七五％。

永豐投顧表示，上週股市走勢先盛後衰，關鍵在於中東局勢升高，美國的態度也有變化，原本是廢核的主談方，卻變成有意參戰的衝突方。川普似有意在勝負漸趨明朗的以伊戰爭中搶搭勝利列車，但伊朗人口兩倍於伊拉克，更非阿富汗可比，「一腳踩進去可能是利空」。

永豐投顧指出，近期股市詭譎多變、危機四伏，建議現階段採取穩健策略，股價有重大回跌時，再逢低布局中長線。

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