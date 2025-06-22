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台幣浮動相對穩定 楊金龍：勿信不實分析

2025/06/22 05:30

中央銀行總裁楊金龍昨日強調，央行將持續促進外匯市場有序運行，也呼籲外界不要過度臆測新台幣匯率走勢，避免干擾匯市穩定。（資料照）中央銀行總裁楊金龍昨日強調，央行將持續促進外匯市場有序運行，也呼籲外界不要過度臆測新台幣匯率走勢，避免干擾匯市穩定。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕面對全球金融體系進入「大波動時代」，中央銀行總裁楊金龍昨日強調，隨著國際資金流動龐大且頻繁，導致匯率波動加劇，央行將持續促進外匯市場有序運行，也呼籲外界不要過度臆測新台幣匯率走勢，避免干擾匯市穩定。

短期跨境資本移動 成升貶動力

楊金龍分析，從全球化蓬勃發展下的「大溫和」至全球金融危機後的「大衰退」，現已進入新冠疫情、烏俄戰爭後的「大波動時代」；而自金融自由化以來，匯率已由金融帳主導，去年台灣資金進出規模為商品貿易收支的十九．三倍，顯示短期跨境資本移動已成為新台幣升貶的主要驅動力。

他重申，新台幣匯率由外匯市場供需決定，參與者眾多，匯率僅有一個價格，不可能同時滿足出口商希望貶值與進口商希望升值的期待；儘管近期匯率波動略有擴大，整體仍低於其他主要貨幣，這也顯示新台幣匯率在管理浮動制度下維持相對穩定。

楊金龍強調，鑑於當前國際經貿及金融情勢具高度不確定性、匯率波動提高下，央行將持續促進外匯市場有序運行，維持新台幣匯率動態穩定；政府相關主管機關將持續協助企業提高產品附加價值及多角化發展，廠商亦應強化風險管理，並提升產品競爭力，以降低新台幣匯率波動的影響。

他也再次呼籲，希望外界不要過度臆測新台幣匯率走勢，或聽信市場誇大或不實的分析，將可避免干擾匯市的穩定。

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