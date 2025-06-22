晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

改善台美逆差 楊金龍︰鼓勵消費投資、擴大公建

2025/06/22 05:30

近10年超額儲蓄變化近10年超額儲蓄變化

〔記者陳梅英／台北報導〕川普二．○意圖以關稅政策解決長久以來的貿易逆差難題，中央銀行總裁楊金龍昨日表示，美國經常帳長期逆差的根源在於國內民間儲蓄不足，無法支應巨額財政赤字，而台灣經常帳順差反映出的是「儲蓄高、投資低」的結構性問題；他建議，為緩解台灣長期超額儲蓄困境，可從鼓勵民間消費與企業投資，及適度擴大公共投資兩大方向著手。

中央銀行總裁楊金龍表示，台灣經常帳順差反映的是「儲蓄高、投資低」的結構性問題。（資料照）中央銀行總裁楊金龍表示，台灣經常帳順差反映的是「儲蓄高、投資低」的結構性問題。（資料照）

美國人儲蓄不足 台灣人超額儲蓄

楊金龍二十一日出席第十九屆金融與經濟政策研討會，並以「川普二．○貿易政策：問題、影響與挑戰」為題發表專題演講。他直言，美國經常帳長期逆差的根源在於國內民間儲蓄不足，無法支應巨額財政赤字，若儲蓄不增加，貿易逆差難以有效改善。

他還以算式證明，根據國民所得會計恆等式（X輸出-M輸入）=（S消費-I投資）+（T淨稅收-G政府支出），「經常帳順差」與「超額儲蓄」，或「經常帳逆差」與「儲蓄不足」是一體兩面，一個國家如果有經常帳逆差，就表示這個國家的國內整體儲蓄是不足的。

談及全球失衡問題，他認為，當前經常帳順差多集中於亞洲與部分歐洲國家，逆差則主要由美國與英國承擔，未來應由順差國與逆差國共同調整，不應期待單一國家承擔調整責任。

就台灣而言，他指出，經常帳順差反映的是「儲蓄高、投資低」的結構性問題。儘管近年因台商回流與半導體投資擴大，投資率有所回升，但儲蓄率升幅更大，使得超額儲蓄規模仍持續攀升，預估今年將突破新台幣四兆元。

楊金龍建議應從兩方面著手：一是鼓勵民間消費與企業投資；二是政府在維持財政穩健前提下，適度擴大公共投資，除可強化長期成長動能，也有助於改善國內投資結構與縮減儲蓄過剩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財