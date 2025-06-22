改善台美逆差 楊金龍︰鼓勵消費投資、擴大公建

近10年超額儲蓄變化

〔記者陳梅英／台北報導〕川普二．○意圖以關稅政策解決長久以來的貿易逆差難題，中央銀行總裁楊金龍昨日表示，美國經常帳長期逆差的根源在於國內民間儲蓄不足，無法支應巨額財政赤字，而台灣經常帳順差反映出的是「儲蓄高、投資低」的結構性問題；他建議，為緩解台灣長期超額儲蓄困境，可從鼓勵民間消費與企業投資，及適度擴大公共投資兩大方向著手。

中央銀行總裁楊金龍表示，台灣經常帳順差反映的是「儲蓄高、投資低」的結構性問題。（資料照）

美國人儲蓄不足 台灣人超額儲蓄

楊金龍二十一日出席第十九屆金融與經濟政策研討會，並以「川普二．○貿易政策：問題、影響與挑戰」為題發表專題演講。他直言，美國經常帳長期逆差的根源在於國內民間儲蓄不足，無法支應巨額財政赤字，若儲蓄不增加，貿易逆差難以有效改善。

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他還以算式證明，根據國民所得會計恆等式（X輸出-M輸入）=（S消費-I投資）+（T淨稅收-G政府支出），「經常帳順差」與「超額儲蓄」，或「經常帳逆差」與「儲蓄不足」是一體兩面，一個國家如果有經常帳逆差，就表示這個國家的國內整體儲蓄是不足的。

談及全球失衡問題，他認為，當前經常帳順差多集中於亞洲與部分歐洲國家，逆差則主要由美國與英國承擔，未來應由順差國與逆差國共同調整，不應期待單一國家承擔調整責任。

就台灣而言，他指出，經常帳順差反映的是「儲蓄高、投資低」的結構性問題。儘管近年因台商回流與半導體投資擴大，投資率有所回升，但儲蓄率升幅更大，使得超額儲蓄規模仍持續攀升，預估今年將突破新台幣四兆元。

楊金龍建議應從兩方面著手：一是鼓勵民間消費與企業投資；二是政府在維持財政穩健前提下，適度擴大公共投資，除可強化長期成長動能，也有助於改善國內投資結構與縮減儲蓄過剩。

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